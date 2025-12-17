Loi Suites invertirá 10 millones de dólares para ampliar su complejo y sumar experiencias inmersivas en Iguazú

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recibió este miércoles al propietario de la cadena Loi Suites, Pedro Loitegui, quien confirmó una inversión de 10 millones de dólares destinada a la ampliación del complejo hotelero en Puerto Iguazú y a la creación de un nuevo centro de atracciones con experiencias inmersivas vinculadas a la selva misionera.

El anuncio se concretó tras un encuentro del que también participó el ministro de Turismo, José María Arrúa. Según se informó, la iniciativa incorporará propuestas innovadoras que permitirán a los visitantes y turistas “vivir la selva desde adentro”, sin generar impacto ambiental ni alterar el entorno natural.

“Junto al ministro José María Arrúa, recibimos a Pedro Loitegui, propietario de la cadena Loi Suites, quien anunció una inversión de 10 millones de dólares para ampliar el complejo hotelero en Puerto Iguazú y sumar un centro de atracciones con experiencias inmersivas que permitirán disfrutar de nuestra maravilla sin alterar el entorno”, expresó Passalacqua a través de sus redes sociales.

El mandatario provincial subrayó además el impacto positivo del proyecto en la economía local y en la generación de empleo. “De esta manera, Iguazú incorpora un nuevo atractivo turístico y, sobre todo, más trabajo para nuestra gente”, remarcó.

La inversión se inscribe en la estrategia del Gobierno de Misiones de consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable, que combine innovación, preservación ambiental y creación de puestos de trabajo, y que refuerce el posicionamiento de Puerto Iguazú como un destino internacional de naturaleza y experiencias.