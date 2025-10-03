Iguazú y Machu Picchu firmarán un hermanamiento para potenciar el turismo.

El próximo 17 de octubre, en el balcón de la Garganta del Diablo dentro del Parque Nacional Iguazú, se llevará a cabo la firma del convenio de hermanamiento entre Iguazú (Argentina) y Machu Picchu (Perú). El acuerdo será rubricado por el intendente Claudio Filippa y el alcalde distrital de Machu Picchu, Elvis La Torre Uñaccori.

La iniciativa tiene como finalidad potenciar la promoción conjunta de dos destinos de reconocimiento mundial: las Cataratas del Iguazú, maravilla natural, y Machu Picchu, maravilla cultural.

El hermanamiento se enmarca en el reciente lanzamiento del vuelo directo Lima–Iguazú, que conecta a Perú con Misiones y abre nuevas oportunidades para el turismo internacional.

Con este acuerdo, ambos destinos buscan consolidarse en el mapa turístico global, incentivando la conectividad aérea y la creación de paquetes integrados que permitan a los viajeros combinar en una misma experiencia dos joyas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.