Iguazú: se viralizó sus “hazañas” con la moto, la policía lo identificó y le secuestraron el vehículo

La Policía demoró a un adolescente de 15 años y secuestró una motocicleta y celulares utilizados en publicaciones ilegales.

Jimena Leguizamón

28 de agosto de 2025,

La Policía de Misiones llevó adelante un allanamiento en Puerto Iguazú, en el que fue demorado un adolescente de 15 años y se incautaron una motocicleta y teléfonos celulares vinculados a actividades ilegales difundidas en redes sociales.

El operativo, dispuesto por la Justicia, se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Gervasio Artigas y Tomás Rocamora. Allí los efectivos secuestraron una motocicleta Honda Wave 110 cc, un celular Xiaomi azul con chip de la empresa Claro y un Redmi 13.

Las pesquisas surgieron a partir del monitoreo virtual realizado por la División Cibercrimen de la Unidad Regional V, que detectó publicaciones con maniobras peligrosas y pruebas de velocidad con vehículos a motor, sin autorización y con riesgo para la vida de terceros.

Todo lo actuado fue remitido al Juzgado interviniente, que deberá definir los pasos a seguir respecto del menor y de los elementos incautados. La causa quedó encuadrada en el Artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte.

