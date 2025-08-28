Iguazú: se viralizó sus “hazañas” con la moto, la policía lo identificó y le secuestraron el vehículo.

La Policía de Misiones llevó adelante un allanamiento en Puerto Iguazú, en el que fue demorado un adolescente de 15 años y se incautaron una motocicleta y teléfonos celulares vinculados a actividades ilegales difundidas en redes sociales.

El operativo, dispuesto por la Justicia, se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Gervasio Artigas y Tomás Rocamora. Allí los efectivos secuestraron una motocicleta Honda Wave 110 cc, un celular Xiaomi azul con chip de la empresa Claro y un Redmi 13.

Las pesquisas surgieron a partir del monitoreo virtual realizado por la División Cibercrimen de la Unidad Regional V, que detectó publicaciones con maniobras peligrosas y pruebas de velocidad con vehículos a motor, sin autorización y con riesgo para la vida de terceros.

Todo lo actuado fue remitido al Juzgado interviniente, que deberá definir los pasos a seguir respecto del menor y de los elementos incautados. La causa quedó encuadrada en el Artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte.