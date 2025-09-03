Iguazú lanzó el cronograma de la Estudiantina 2025.

La Asociación de Centros de Estudiantes de Puerto Iguazú, junto a la Dirección de la Juventud municipal, presentó el cronograma oficial de la Estudiantina 2025.

A diferencia de ediciones anteriores, las actividades no se concentrarán en la plaza San Martín, sino que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad con el objetivo de que los jóvenes de todos los barrios puedan participar.

El sábado 13 será el puntapié inicial con la batalla de batucadas, donde las hinchadas de las escuelas secundarias se preparan para alentar y sumar puntos en busca de la tradicional “llave de la ciudad”. El Instituto Tecnológico Iguazú intentará mantener el título obtenido en la edición pasada.

La agenda continuará el lunes 15 con la búsqueda del tesoro en la plaza del barrio Santa Rosa; el martes 16 se realizará el Show de Talentos; el miércoles 17, la competencia de cultura general “Preguntados” en el auditorio del Itec; y el jueves 18, la batalla freestyle en la plaza Malvinas. El cierre será el viernes 19 con la elección del rey y la reina en el polideportivo municipal, ocasión en la que también se anunciará al colegio ganador.

Desde la organización remarcaron que la Estudiantina es un espacio de recreación, donde no está permitido el consumo de alcohol ni el cigarrillo, priorizando la sana competencia y el compañerismo entre los estudiantes.