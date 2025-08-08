Falleció el hombre brasileño herido en una pelea en el centro de Puerto Iguazú.

Weber Lopes Junior, un ciudadano brasileño de 45 años que había sufrido graves lesiones en la cabeza tras una pelea ocurrida el domingo en el centro de Puerto Iguazú, murió en la noche de este miércoles producto de un traumatismo de cráneo.

El cuerpo de la víctima, fue trasladado a la morgue policial para la autopsia, aunque fuentes judiciales confirmaron que el deceso se produjo por los golpes recibidos.

Por el caso continúa detenido el dueño del local comercial donde habría comenzado la gresca. El martes pasado, el sospechoso tuvo su primera audiencia con la Justicia, en la que fue imputado por lesiones graves, carátula que será modificada tras conocerse los resultados de la autopsia.

De acuerdo a lo trascendido, la acusación se encaminaría hacia un “homicidio preterintencional”, figura que se aplica cuando no existió intención de matar, pero la agresión deriva en la muerte de la víctima.

Según la reconstrucción policial y de testigos, el episodio se inició durante una charla que se tornó violenta. El acusado sostuvo que Lopes Junior y su padre —también brasileño— causaban disturbios en la vía pública. Al intentar intervenir para calmar la situación, la discusión escaló hasta un forcejeo y empujones, momento en que el sospechoso habría golpeado a la víctima, provocando su caída y una fractura de cráneo. Lopes Junior permaneció internado tres días hasta que, finalmente, se confirmó su fallecimiento.