El aeropuerto de Iguazú cerró 2025 con récord de pasajeros y una inversión millonaria en marcha.

Durante 2025, el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú se afianzó como uno de los principales impulsores del desarrollo turístico y económico del norte argentino, a partir de un sostenido crecimiento del flujo de pasajeros, el fortalecimiento de la conectividad aérea y nuevas inversiones en infraestructura.

De acuerdo con datos oficiales de Aeropuertos Argentina, entre enero y octubre de este año pasaron por la terminal 1.469.532 pasajeros, lo que representa un incremento del 23,86% en relación con el mismo período de 2024. La cifra anticipa que el cierre anual superará ampliamente el récord alcanzado el año pasado, cuando el aeropuerto registró más de 1,5 millones de pasajeros.

El aumento de la demanda y de las frecuencias aéreas motivó un nuevo plan de obras por 6,5 millones de dólares, destinado a ampliar y modernizar las áreas de embarque y arribos internacionales. Los trabajos se ejecutarán durante 2026 en dos etapas, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de la terminal.

El proyecto prevé la construcción de un nuevo sector de Embarque Internacional de 3.000 metros cuadrados, con dos mangas adicionales y más puestos de Migraciones. A su vez, el área de Arribos Internacionales se ampliará en 4.000 metros cuadrados, con mejoras en el patio de equipajes y en la experiencia general de los pasajeros, lo que permitirá duplicar la capacidad operativa y acompañar el crecimiento futuro.

Estas inversiones se suman al proceso de modernización integral que atravesó la terminal en los últimos años. Actualmente, el aeropuerto cuenta con 18.000 metros cuadrados, 21 mostradores de check-in, un sistema de gestión de equipajes de última generación, locales comerciales y gastronómicos, puertas de embarque, mangas, cintas de equipaje y mayores estándares de seguridad y confort.

Otro de los hitos de 2025 fue la puesta en funcionamiento del espacio de Partidas Internacionales, que permitió incorporar el vuelo Lima–Puerto Iguazú, con dos frecuencias semanales, fortaleciendo la conectividad regional. Esta nueva ruta no solo potencia el turismo receptivo internacional, sino que también impulsa el turismo emisivo desde Misiones y beneficia a localidades del sur de Brasil y Paraguay.

Con cifras récord, una inversión millonaria proyectada y una red de vuelos domésticos e internacionales en expansión, el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú cerró 2025 como una infraestructura estratégica para la provincia. De cara a 2026, la ampliación de las áreas internacionales permitirá absorber la creciente demanda y consolidar a la terminal como una puerta de entrada moderna y eficiente para el desarrollo sostenido del turismo y la economía regional.