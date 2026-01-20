Dos turistas resultaron lesionados luego de sufrir una caída en el Salto Mbocai, en la zona del barrio San Juan de Puerto Iguazú, en un hecho ocurrido durante la tarde del lunes 19 de enero. El operativo de rescate estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios de Iguazú, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 17:07 la guardia de Bomberos Voluntarios recibió un llamado telefónico de una mujer, propietaria de uno de los campings del área del arroyo Mbocai, quien alertó sobre la presencia de dos personas heridas tras una caída en el tercer salto.

Ante la emergencia, se dio aviso a Prefectura Naval y el personal se dirigió al lugar por vía fluvial, ingresando por la desembocadura del arroyo Mbocai. Por causas que aún se investigan, una pareja de turistas sufrió una caída que les provocó diversas lesiones.

Dos turistas resultaron heridos tras una caída en el Salto Mbocai, en Iguazú.

La víctima femenina presentaba golpes múltiples, escoriaciones y una posible fractura en uno de sus brazos, además de manifestar intensos dolores. En tanto, el hombre sufrió golpes en la parte superior de la cabeza y escoriaciones.

El operativo se desarrolló con la colaboración de vecinos de la zona. Ambas personas fueron trasladadas por río hasta el puerto, donde una ambulancia del hospital local aguardaba para continuar con el traslado y brindar la atención médica correspondiente.