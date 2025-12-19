Detuvieron en Iguazú a dos delincuentes paraguayos buscados por la Justicia y esclarecieron un violento robo millonario.

Dos delincuentes de nacionalidad paraguaya, de 23 y 26 años, fueron detenidos en Puerto Iguazú por la Policía de Misiones en el marco de una investigación que permitió esclarecer un violento robo millonario y evitar que ambos se establecieran en la provincia para continuar con su accionar delictivo. Los arrestados registran frondosos antecedentes y requerimientos judiciales vigentes en su país de origen.

La investigación fue llevada adelante por efectivos de la Unidad Regional V, quienes lograron identificar a los presuntos autores y determinar que habían cruzado la frontera con el objetivo de evadir a la Justicia paraguaya. Según lo establecido, los sospechosos se ocultaban en viviendas de familiares en Iguazú, con la intención de reorganizarse y continuar cometiendo delitos en territorio misionero.

Las pesquisas permitieron establecer además que los delincuentes seleccionaban de manera deliberada a sus víctimas en función de la tenencia de divisas extranjeras, principalmente dólares, una modalidad que formaba parte de su patrón criminal. También se constató que se exhibían en redes sociales ostentando armas de fuego y grandes sumas de dinero, lo que reforzó las hipótesis sobre su peligrosidad y reincidencia.

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que se concretaron el miércoles en distintos puntos de la ciudad. El primero se realizó en el barrio Villa Tacuara, donde se secuestraron un arma de aire comprimido, una escopeta tipo itaka y equipos de comunicación. El segundo procedimiento tuvo lugar en el barrio Riveras del Paraná, con el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros, municiones y balanzas de precisión. Un tercer allanamiento se llevó a cabo en un depósito ubicado sobre la avenida Almafuerte.

Como resultado del operativo, fue detenido Adán Alejandro L. O., de 23 años, quien registra al menos cuatro órdenes de captura vigentes en la República del Paraguay por hechos de robo calificado. En el mismo despliegue también fue arrestado Fabián L. R., de 26 años, intensamente buscado por la Justicia paraguaya por su presunta vinculación con el homicidio de un efectivo policial, lo que le otorga especial gravedad al caso.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia argentina, mientras continúan las actuaciones judiciales y el intercambio de información con las autoridades del Paraguay. Desde la Jefatura de Policía destacaron que el procedimiento permitió desarticular una estructura delictiva de alcance transnacional y reforzar la seguridad en la zona de frontera, fortaleciendo la cooperación internacional en la lucha contra el delito.