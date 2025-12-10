Detienen a dos presuntos dealers en Puerto Iguazú tras intentar huir de un control policial.

Dos hombres de 25 y 34 años fueron detenidos en Puerto Iguazú luego de intentar escapar de un control policial en la intersección de calle Los Lapachos y avenida República Argentina. El procedimiento, realizado por efectivos de la División Drogas Peligrosas, permitió secuestrar dosis de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

El operativo se concretó cerca de las 02:50, cuando los uniformados observaron a los sospechosos frente a una vivienda. Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente alcanzados e identificados. Durante la requisa, uno de ellos llevaba un cuchillo y una riñonera con varias dosis de una sustancia cerosa amarronada. También ocultaba un tubo plástico entre sus partes íntimas. En total, se incautaron 11 dosis de cocaína, con un pesaje de 4 gramos.

Además, los efectivos hallaron una bolsa celeste con marihuana, que arrojó un peso de 8 gramos. Se secuestró también un teléfono celular, $122.850 y una suma adicional en reales brasileños.

Tras la intervención de la Fiscalía Federal, se dispuso el trámite ordinario por infracción a la Ley de Estupefacientes. Luego, la Secretaría del Juzgado Federal de Iguazú ordenó el secuestro de la droga, el dinero y el teléfono, así como la detención del hombre de 34 años para la correspondiente verificación de antecedentes.

Según el aforo preliminar, la cocaína secuestrada fue valuada en aproximadamente $90.000, mientras que la marihuana rondaría los $30.000.