Vía Iguazú / Choque

Choque múltiple en Puerto Iguazú dejó un conductor herido

Cuatro vehículos colisionaron sobre la Ruta Nacional 12, en el acceso a la ciudad. Un hombre de 34 años fue trasladado al hospital local, mientras la Policía investiga las causas del siniestro.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

12 de septiembre de 2025,

Choque múltiple en Puerto Iguazú dejó un conductor herido
Choque múltiple en Puerto Iguazú dejó un conductor herido.

Un accidente en cadena registrado ayer jueves por la tarde en el acceso a Puerto Iguazú, sobre la Ruta Nacional 12, dejó como saldo a un conductor herido y varios daños materiales.

El siniestro ocurrió cerca de las 14:40 e involucró a una camioneta Toyota Hilux, un colectivo de transporte de pasajeros, un Fiat Cronos y un Peugeot 2008.

El conductor del Fiat, de 34 años, debió ser trasladado al hospital local para su atención médica, mientras que los demás ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones visibles.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional V, quienes realizaron tareas de asistencia, control del tránsito y labrado de las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.

Temas Relacionados

MÁS DE Choque
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS