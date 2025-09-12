Choque múltiple en Puerto Iguazú dejó un conductor herido.

Un accidente en cadena registrado ayer jueves por la tarde en el acceso a Puerto Iguazú, sobre la Ruta Nacional 12, dejó como saldo a un conductor herido y varios daños materiales.

El siniestro ocurrió cerca de las 14:40 e involucró a una camioneta Toyota Hilux, un colectivo de transporte de pasajeros, un Fiat Cronos y un Peugeot 2008.

El conductor del Fiat, de 34 años, debió ser trasladado al hospital local para su atención médica, mientras que los demás ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones visibles.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional V, quienes realizaron tareas de asistencia, control del tránsito y labrado de las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.