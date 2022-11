Este viernes, las Cataratas del Iguazú celebrarán su 11° aniversario tras convertirse en una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, y hay una interesante grilla de actividades programadas desde Puerto Iguazú- Argentina y Foz do Iguaçu- Brasil, en el marco del #CataratasDay.

Han pasado 11 años desde aquel emocionante 11 de noviembre de 2011, en el que se consagró a las Cataratas del Iguazú como una de las 7 Maravillas Naturales del mundo.

Y es por esa razón que este viernes hay un gran motivo para celebrar con diversas actividades, en el destino compartido entre Puerto Iguazú- Argentina y Foz do Iguaçu- Brasil.

Tal vez te interese leer: "#CataratasDay: celebración por los 10 años de las Cataratas del Iguazú como Maravilla Natural del Mundo"

Puerto Iguazú - ARGENTINA

Capacitación, 10 de noviembre

La Escuela de Negocios de Silicon Misiones realizará una charla presencial e imperdible con el Ingeniero y Profesor Fausto García.

La misma será un espacio de reflexión y conversación para discutir lo importante que es concebir y entender el servicio como un agregado de valor, cuáles son los desafíos operativos y humanos que se nos presentan para saber poner al cliente en el centro y cómo esto puede brindar una ventaja estratégica que resulte difícil de copiar.

Los interesados pueden reservar su lugar en https://forms.gle/tvL39Z6hiM6jgP7L9

Cataratas del Iguazú cumple 11 años siendo Maravilla Natural del Mundo y lo festeja en el #CataratasDay. Foto: MOL

Bienvenida a los turistas en el acceso, 11 de noviembre.

El viernes 11 de noviembre, el Iturem de Puerto Iguazú contará con un stand de promoción en la rotonda de acceso a la ciudad de las Cataratas, lindante al parador y el cartel donde los visitantes suelen sacarse fotos. Allí el equipo recibirá a los turistas con reviro, chipitas, mate cocido, regalos y música. En la oportunidad se promocionará el destino Iguazú, Wanda, Puerto Libertad, Puerto Esperanza y Comandante Andresito.

El presidente del Iturem, Leopoldo Lucas, sostuvo además que “ese día se invitará a la gente a postear sus fotos con el hashtag #CataratasDay y vamos a invitar a los famosos también que hayan estado en Cataratas, a sumarse a esta campaña con sus fotos”. Entre los posteos de ese día con el hashtag #CataratasDay se sorteará un premio que consistirá en 3 noches para dos personas en un hotel de selva de Puerto Iguazú.

Elección del embajador de la Ruta del Diseño Misionero, 11 de noviembre

Entre las actividades que se realizarán por el 11° aniversario del #CataratasDay, se realizará una gala para la elección del embajador de la Ruta del Diseño Misionero, de la cual participarán 17 finalistas que presentarán una cápsula con cuatro diseños.

La gran gala, con la presencia del diseñador internacional Benito Fernández como invitado especial, tendrá lugar el viernes 11 de noviembre a las 21.30 horas, en el Centro de Convenciones del Amerian Portal del Iguazú.

Cabe recordar que desde la Incubadora del Diseño Misionero, al inicio del año, se realizó una convocatoria de diseñadores en toda la provincia, luego se realizaron diversas preselecciones y capacitaciones, tras lo cual quedaron seleccionados 17 diseñadores, que participarán de la gran gala de la Ruta del Diseño, en la cual se elegirá al próximo embajador del Diseño Misionero, que recibirá el cetro de manos de la actual embajadora, Luciana Villalba.

Cataratas del Iguazú cumple 11 años siendo Maravilla Natural del Mundo y lo festeja en el #CataratasDay. Foto: MOL

Tal vez te interese leer: "El gobernador Oscar Herrera Ahuad coronó las actividades por el #CataratasDay y recorrió varias obras en Puerto Iguazú"

Entrada gratuita al Parque Nacional Iguazú

Por otra parte, anunciaron que quienes saquen vuelos con destino a Puerto Iguazú durante este 11 de noviembre, tendrán entrada libre y gratuita al Parque Nacional Iguazú desde noviembre hasta mayo del 2023.

El anuncio fue efectuado por el ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa, quien dijo al respecto que “hemos hecho acuerdos con las aerolíneas y el Parque Nacional Iguazú. La única promoción es que el hashtag #CataratasDay sea parte de cada una de las plataformas digitales de las tres líneas aéreas que son las más importantes que tiene hoy la Argentina (Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart) y que vuelan hasta el destino Iguazú”.

Cataratas del Iguazú cumple 11 años siendo Maravilla Natural del Mundo y lo festeja en el #CataratasDay. Foto: MOL

Foz Do Iguaçu- BRASIL

Transporte y entrada gratuitos, 6 de noviembre

Para dar inicio a las celebraciones del #CataratasDay con la comunidad, la Municipalidad de Foz do Iguaçu- Brasil proporcionó transporte gratuito para que los residentes visiten las Cataratas el domingo 6 de noviembre.

La entrada gratuita es para quienes hayan realizado la reserva con antelación en el sitio web de la Municipalidad de Foz, con embarque en los barrios y el centro de Foz do Iguaçu. Las inscripciones para esta actividad se agotaron el 30 de octubre. Más información: www.destino.foz.br/cataratasday.

Los residentes que lleguen al Centro de Visitantes sin haberse registrado en el ayuntamiento no podrán acceder a este beneficio. En este día, el servicio será exclusivo para los residentes registrados en los autobuses de la ciudad de Foz . El acceso se realizará por la puerta del Parque con autobuses del Municipio de Foz.

Cataratas del Iguazú cumple 11 años siendo Maravilla Natural del Mundo y lo festeja en el #CataratasDay. Foto: MOL

#CataratasDay, 11 de noviembre

Como en ediciones anteriores del #CataratasDay, los residentes de las 14 ciudades aledañas al Parque, que forman parte del Pase Comunitario, tendrán acceso gratuito el 11 de noviembre, día oficial del #CataratasDay. La entrada se liberará previa presentación de un comprobante de residencia y una identificación con foto.

Todos los vecinos están invitados a visitar y celebrar la consagración de Cataratas como unas de las 7 Maravillas Naturales del Mundo el 11 de noviembre, con aparcamiento y entradas gratuitos. Se instalará una carpa en el Centro de Visitantes del parque para el servicio exclusivo del #CataratasDay.

Los municipios contemplados son: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Santa Lúcia, Serranópolis do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, Capanema, Capitão Leonidas Marques, Céu Azul, Lindoeste y Santa Tereza del Oeste.