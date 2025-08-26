Vía Iguazú / Secuestro

Buscan a una nena paraguaya que aparentemente fue vendida por su tío en Foz de Iguazú

La menor de seis años fue llevada desde Ñacunday hasta la ciudad brasileña, donde se perdió su rastro. El hecho habría ocurrido el pasado 15 de agosto.

Jimena Leguizamón
26 de agosto de 2025,

Un hombre de la comunidad indígena de Ñacunday, Paraguay, fue detenido el fin de semana luego de que su sobrina, de seis años, desapareciera tras ser trasladada sin consentimiento hasta Ciudad del Este y posteriormente al lado brasileño.

La investigación indica que el pasado 15 de agosto la niña fue llevada hasta la Terminal de Ómnibus y desde allí cruzó a Foz de Iguazú junto al detenido y otra persona. Al llegar a territorio brasileño, la situación se descontroló y la menor intentó escapar, perdiéndose todo rastro desde ese momento.

De acuerdo a lo indicado en varios medios paraguayos, el pasado 15 de agosto el hombre, identificado como José Esquivel B., habría llevado a la niña a la Terminal de Ómnibus. Según la versión que dio la madre, en lugar de regresar, su hermano la trasladó junto a otra persona al lado brasileño, donde la situación se salió de control.

Aparentemente- siguiendo con lo indicado por la madre a los medios del país vecino - la menor habría intentado escapar al llegar a Brasil y desde entonces permanece desaparecida.

Las autoridades paraguayas informaron del caso al Comando Tripartito y al Ministerio Público, al tiempo que se activaron los protocolos de cooperación internacional con la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad brasileñas. El objetivo es dar con el paradero de la niña y esclarecer lo sucedido en la frontera.

