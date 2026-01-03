Por qué deberías tener en casa un árbol de jade como planta de la buena fortuna, según el Feng Shui

Los amantes de la jardinería tienen sus plantas ideales, aquellas que le recomiendan a todo el mundo para poner en sus balcones o patios. Es por eso que una de las especies favoritas es el árbol de jade, que crece en una maceta, y quienes conocen de Feng Shui aseguran que es una planta de la buena fortuna.

Esta planta, conocida científicamente como Portulacaria afra y popularmente como árbol de la abundancia o planta elefante, se destaca entre las recomendaciones de especialistas y aficionados por su adaptabilidad y bajo mantenimiento. Según el Feng Shui, el árbol de jade es uno de los símbolos por excelencia de la prosperidad y el bienestar. Su presencia en hogares y oficinas responde no solo a su estética, sino a la creencia de que ayuda a canalizar la energía positiva y atraer fortuna. Muchas personas eligen ubicarlo en puntos estratégicos de la casa para potenciar el flujo de buenas vibras, siguiendo las prácticas de esta filosofía oriental.

Además, al igual que otras plantas, el árbol de jade contribuye a purificar el aire, absorbiendo dióxido de carbono y otros contaminantes.

Otra de las ventajas que señala la comunidad jardinera es su resistencia: el árbol de jade soporta períodos prolongados sin riego y puede sobrevivir en ambientes poco amigables para otras especies. Esta característica lo convierte en una opción ideal para quienes están dando sus primeros pasos en el cuidado de plantas o no disponen de mucho tiempo para dedicarle al mantenimiento diario. Además, su crecimiento en maceta lo hace perfecto tanto para departamentos como para casas con patio.

Multiplicar el árbol de jade es sencillo: basta con cortar un esqueje y plantarlo en tierra húmeda.

Por qué el árbol de jade es símbolo de prosperidad

El árbol de jade es reconocido en distintas culturas como una planta vinculada a la abundancia y la riqueza. En la filosofía Feng Shui, se considera que sus hojas, de forma redondeada y carnosas, evocan monedas y, por lo tanto, representan prosperidad material. Esta asociación ha llevado a que la planta sea conocida también como “el árbol del dinero”. Según especialistas en Feng Shui, ubicar un ejemplar en la zona sureste del hogar o del escritorio puede potenciar la llegada de nuevas oportunidades y mejorar la economía doméstica.

El jade no solo es valorado por su simbolismo, sino también por su capacidad para armonizar el ambiente. A diferencia de otras especies, que pueden ser consideradas “de mala energía” si están secas o artificiales, el árbol de jade siempre suma vitalidad y equilibrio. Por eso, es habitual encontrarlo en recibidores, salas de estar o lugares de paso, donde el flujo de energía es clave para el bienestar de quienes habitan el espacio.

En la cultura popular, el árbol de jade es considerado un símbolo de prosperidad y bienestar gracias a la forma de sus hojas.

Cuidados básicos y consejos para tener un árbol de jade en casa

Una de las razones por las que el árbol de jade es tan popular entre los especialistas es su facilidad de cuidado. Como suculenta, requiere riego moderado: durante el verano, es suficiente con hidratarlo cada 15 días, y en invierno basta con hacerlo una vez al mes. Es fundamental evitar el exceso de agua, ya que puede provocar la pudrición de las raíces. Un buen drenaje en la maceta es clave para asegurar el desarrollo saludable de la planta.

Respecto de la luz, el árbol de jade se adapta bien a ambientes cálidos y secos, prefiriendo ubicaciones con luz indirecta cuando el sol es muy intenso. En verano, es recomendable colocarlo en semisombra, mientras que en invierno necesita más luminosidad para evitar el exceso de humedad. No se recomienda situarlo en cocinas, baños o dormitorios, ya que estos lugares suelen tener condiciones menos favorables para su desarrollo.

Por qué deberías tener en casa un árbol de jade como planta de la buena fortuna, según el Feng Shui

Para quienes desean multiplicar su árbol de jade, el proceso es simple: en primavera o verano se pueden cortar esquejes de tallos o de hojas, dejarlos secar unos días y luego plantarlos en tierra arenosa y húmeda. En pocas semanas, los nuevos ejemplares comenzarán a echar raíces, permitiendo sumar más verde y buena fortuna al hogar.