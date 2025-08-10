Ni rosas ni jazmines: cuál es la planta que atrae desgracias y deberías evitar en tu casa, según el Feng Shui

No todas las plantas que elegimos para decorar el hogar contribuyen al equilibrio y la buena energía. Algunas especies, aunque sean populares, pueden alterar la armonía del ambiente y atraer vibraciones negativas.

Plantas en casa, ¿sí o no?

De acuerdo con el Feng Shui, existe una planta muy habitual que es mejor evitar dentro de casa, ya que interfiere con el flujo energético y puede generar sensaciones pesadas.

Esta es la planta que atrae energías negativas, según el Feng Shui

La petunia, a pesar de su belleza y popularidad por sus flores coloridas y su fácil mantenimiento, no es considerada la mejor opción para mantener la armonía dentro del hogar. Según el Feng Shui, esta planta puede alterar el equilibrio energético del ambiente, drenando la vitalidad del espacio y atrayendo vibraciones negativas.

Esta antigua filosofía oriental destaca la importancia de permitir que la energía fluya de manera fluida y positiva para favorecer el bienestar, la abundancia y la paz interior. En ese sentido, la petunia representa un obstáculo: sus colores y formas, lejos de favorecer el movimiento del chi (energía vital), tienden a bloquearlo o a generar un clima cargado o denso.

Flores de otoño

Por ese motivo, se aconseja no colocar petunias en espacios cerrados. En cambio, se las puede disfrutar en balcones, patios o jardines al aire libre, donde su energía se disipa mejor gracias al contacto con la luz solar directa y el aire natural.