Ni libros ni tablets: los 3 objetos que no te dejarán descansar en tu habitación, según el Feng Shui.

En una rutina diaria cada vez más agitada, convertir el hogar en un espacio de calma se vuelve indispensable. En ese sentido, aplicar principios del Feng Shui puede ayudarte a transformar tu dormitorio en un verdadero santuario de armonía, de forma simple y efectiva.

En tiempos donde el descanso es un lujo, el Feng Shui propone soluciones simples pero poderosas para transformar tu habitación en un refugio de paz. Estos son los tres elementos que podrían estar bloqueando la armonía sin que lo sepas:

1. Tecnología en la habitación: Televisores, celulares y notebooks alteran la energía del dormitorio. Según los especialistas, estos aparatos interfieren con el descanso profundo. ¿La clave? Desconectarlos y, si podés, mantenerlos fuera de la habitación.

El Feng Shui equilibra las energías en el ambiente y ayuda a que las personas se sientan mejor.

2. Ropa acumulada: caos que bloquea la energía: Esa silla llena de ropa o la pila de prendas por doblar puede parecer inofensiva, pero representa desorden energético. Para el Feng Shui, la ropa acumulada frena el flujo natural y genera sensación de estancamiento.

3. Objetos rotos o que ya no usás - energía estancada: Cada elemento en tu espacio debería tener una función. Guardar cosas que están rotas o que ya no usás afecta tu bienestar emocional. El consejo: liberate de lo que ya no sirve para renovar la energía del lugar.