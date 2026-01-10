Horóscopo / Feng Shui

Ni estampas religiosas ni monedas chinas: los 2 objetos que deberías colocar en la billetera para atraer abundancia

Tanto el Feng Shui como la astrología coinciden en que ciertos elementos actúan como imanes de prosperidad económica.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

10 de enero de 2026,

Con el objetivo de mejorar su economía, muchas personas optan por tener más de un empleo y buscar maneras de ahorrar. No obstante, algunas eligen apoyarse en métodos naturales para atraer la prosperidad y la buena suerte.

Billetera.
Billetera.

Si bien muchas personas creen que colocar estampas o piedras energéticas en la billetera ayuda a atraer dinero, lo cierto es que existen otros elementos que, según expertos, resultan más efectivos.

Los elementos que hay que tener en la billetera para la prosperidad económica

De acuerdo con el Feng Shui, uno de los objetos que no puede faltar en tu billetera es:

  • Una hoja de laurel. Esta planta representa la protección, la purificación y la prosperidad, y se le atribuye un poderoso efecto multiplicador de la abundancia gracias a su energía positiva.

Al guardar la hoja de laurel en la billetera, se recomienda hacerlo mientras se visualizan la riqueza y la prosperidad. Lo fundamental en este tipo de rituales es la intención y la fe con la que se llevan a cabo, ya que esa energía potencia su efecto.

ARCHIVO – En esta foto de archive del 24 de octubre de 2016 se muestran billetes de un dólar en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)
ARCHIVO – En esta foto de archive del 24 de octubre de 2016 se muestran billetes de un dólar en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)
  • Desde la astrología, en cambio, se sugiere llevar un billete de un dólar o una moneda de plata como amuleto de abundancia. Estos objetos están asociados con el éxito, la protección financiera y la atracción del dinero. Se cree que actúan como un imán para la prosperidad, además de ofrecer una barrera frente a la mala suerte, las crisis económicas y las energías negativas.

