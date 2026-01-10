Ni estampas religiosas ni monedas chinas: los 2 objetos que deberías colocar en la billetera para atraer abundancia

Con el objetivo de mejorar su economía, muchas personas optan por tener más de un empleo y buscar maneras de ahorrar. No obstante, algunas eligen apoyarse en métodos naturales para atraer la prosperidad y la buena suerte.

Billetera.

Si bien muchas personas creen que colocar estampas o piedras energéticas en la billetera ayuda a atraer dinero, lo cierto es que existen otros elementos que, según expertos, resultan más efectivos.

Los elementos que hay que tener en la billetera para la prosperidad económica

De acuerdo con el Feng Shui, uno de los objetos que no puede faltar en tu billetera es:

Una hoja de laurel. Esta planta representa la protección, la purificación y la prosperidad, y se le atribuye un poderoso efecto multiplicador de la abundancia gracias a su energía positiva.

Al guardar la hoja de laurel en la billetera, se recomienda hacerlo mientras se visualizan la riqueza y la prosperidad. Lo fundamental en este tipo de rituales es la intención y la fe con la que se llevan a cabo, ya que esa energía potencia su efecto.

ARCHIVO – En esta foto de archive del 24 de octubre de 2016 se muestran billetes de un dólar en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)