Los tres signos del horóscopo chino que enfrentarán una crisis en el amor en los próximos días, según Ludovica Squirru

Julio avanza con intensidad en el calendario astrológico del horóscopo chino. Y según las últimas predicciones de Ludovica Squirru, no todos los signos podrán navegar con tranquilidad estas semanas. Aunque algunos se abrirán a nuevas relaciones antes de agosto, otros sentirán el golpe de un cimbronazo emocional que los obligará a revisar vínculos y replantear decisiones en el plano amoroso.

En particular, hay tres signos que podrían atravesar crisis en sus relaciones de pareja o experimentar cierta desconexión afectiva. Las advertencias no apuntan al drama gratuito, sino a la posibilidad de atravesar con conciencia y madurez los cambios que se avecinan.

Horóscopo chino.

Ludovica Squirru y su lectura energética del cierre de julio

Con una mirada siempre enfocada en lo emocional y lo espiritual, Ludovica sostiene que el final de este mes trae desafíos internos y externos para muchos signos, pero que algunos estarán más expuestos que otros a tensiones con sus vínculos más cercanos. “Este cierre de etapa es más energético que práctico. Se sienten cosas que todavía no se ven del todo”, explicó en una reciente publicación.

Ludovica Squirru, astróloga experta en horóscopo chino.

El Gallo es, según Squirru, el signo más vulnerable en lo amoroso en estos días. Las contradicciones entre querer autonomía y buscar contención provocan roces o distancias. Aunque las cosas funcionen en lo laboral o académico, en el plano íntimo puede haber silencios incómodos o falta de sincronía emocional. “El amor, en este caso, puede necesitar aire antes que certezas”, afirmó la astróloga.

Horóscopo Chino. Gallo.

El Búfalo tampoco la tendrá fácil. En su caso, la crisis no siempre parte de la pareja, sino del desgaste general. Las exigencias diarias, el estrés financiero o los conflictos familiares tensan el ambiente y dejan poco margen para la intimidad. Squirru recomienda bajar el ritmo, evitar enroscarse con rumores y cuidar la salud mental para evitar que lo emocional se desborde.

Horóscopo Chino. Búfalo.

Por último, la Rata vivirá un cierre de mes con mucha carga interna. Tal vez no se vea desde afuera, pero por dentro hay pensamientos que no se logran ordenar y emociones difíciles de compartir. La clave, según la astróloga, estará en aprender a pedir contención sin culpa y no minimizar el dolor propio.