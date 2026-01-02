Los 5 rituales de Mhoni Vidente para atraer el amor verdadero y conseguir pareja en 2026

Con la llegada del cierre del año, es habitual repasar lo vivido y plantear nuevos objetivos para el ciclo que comienza. Entre los deseos más recurrentes aparece el de encontrar el amor, y en ese marco Mhoni Vidente reveló cinco recomendaciones para atraerlo y potenciarlo en 2026.

La reconocida tarotista sugiere llevar a cabo cinco rituales durante las últimas horas del año que termina o en los primeros momentos del nuevo. Se trata de prácticas simples, pensadas para favorecer la llegada del amor genuino y estimular vínculos estables y duraderos.

Los rituales para atraer el amor en 2026, según Mhoni Vidente

Al cierre de cada año, muchas personas hacen un repaso de lo vivido y se plantean nuevos objetivos para el ciclo que comienza. Entre los deseos más frecuentes aparece el de encontrar el amor, y en ese sentido Mhoni Vidente comparte cinco prácticas que, según asegura, ayudan a atraer una relación estable y verdadera durante 2026.

La reconocida tarotista sugiere realizar estos rituales en las últimas horas del año que termina o en los primeros momentos del nuevo. Se trata de ceremonias simples, pensadas para potenciar la energía afectiva y favorecer vínculos duraderos y armoniosos.

La astróloga sostiene que el 2026 estará marcado por fuertes movimientos energéticos y abrirá un escenario propicio para quienes atraviesan dificultades en el plano sentimental. Sin embargo, remarca que es clave acompañar esos cambios con acciones concretas, y por eso detalla una serie de rituales ideales para iniciar el nuevo ciclo conectados con la vibración del amor de forma rápida y eficaz.

Ritual de la rosa roja

Ubicar una rosa roja fresca, símbolo de la pasión y la atracción, en el dormitorio. Junto a ella, encender una vela roja durante siete noches seguidas. Este gesto, según la pitonisa, activa la energía romántica y despierta el interés de posibles pretendientes.

Ritual de la luna llena

Debe realizarse durante la primera luna llena del año. Consiste en tomar un baño con pétalos de flores blancas y algunas gotas de esencia de lavanda, mientras se visualiza la llegada de la pareja ideal. La luna se encargará de limpiar energías del pasado y habilitar nuevas conexiones.

Ritual de la carta

Escribir en un papel las cualidades que se buscan en una pareja: valores, emociones y proyectos compartidos. Luego, doblar la hoja y guardarla en un sitio especial. La manifestación escrita, asegura Mhoni Vidente, es una herramienta poderosa que puede materializarse en poco tiempo.

Ritual del cuarzo rosa

Considerado la piedra del amor, el cuarzo rosa debe llevarse como amuleto, en el bolso o el bolsillo, durante las primeras semanas de enero de 2026. Este cristal ayuda a abrir el chakra del corazón y favorece encuentros románticos inesperados.

Ritual de la vela rosa

Encender una vela rosa untada previamente con miel, símbolo de dulzura y unión. En un papel, escribir el propio nombre junto a la palabra “amor” y colocarlo debajo de la vela. La llama activará las vibraciones positivas necesarias para atraer a alguien especial.