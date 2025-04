Los 2 signos que podrían tener mala suerte en mayo 2025, según la astrología

Con el cierre de abril y la llegada de mayo, el cielo se sacude con una combinación de movimientos planetarios que, según la astrología, podrían traerle más de un dolor de cabeza a ciertos signos. El eclipse lunar en Escorpio, la sombra previa a Mercurio retrógrado y la potente energía de Tauro ponen en jaque a dos nativos del zodiaco: Escorpio y Acuario.

El clima astrológico no está para relajarse. De hecho, los expertos recomiendan ir despacio, sobre todo para estos signos que estarán particularmente sensibles a los vaivenes del mes. Nada de decisiones impulsivas, cambios drásticos ni promesas dudosas.

Los signos que deberán ser cautelosos en mayo.

Por qué Escorpio y Acuario deberían ser más cautelosos en mayo

Los escorpianos serán los más afectados por el eclipse del 23 de abril, que cae justo en su signo. Esta lunación trae movimientos profundos, pero también puede provocar pérdidas si no se manejan con inteligencia. “Escorpio debe cuidar su energía personal y sus finanzas”, advierte el Maestro Joao, referente en el mundo esotérico.

La temporada de Escorpio es desde el 22 de octubre hasta el 21 de noviembre.

La intensidad emocional que caracteriza a este signo puede jugarle una mala pasada si se deja llevar por impulsos o viejos rencores. Además, la cercanía de Mercurio retrógrado suma una dosis de caos: malentendidos, retrasos y confusión pueden aparecer en lo cotidiano. Consejo clave: no firmes nada sin leer la letra chica.

En el caso de Acuario, el choque con la energía taurina genera tensión. Tauro es estabilidad. Acuario, cambio. Ese desfasaje energético puede traducirse en imprevistos económicos, estafas o multas. La recomendación es clara: postergá cualquier compra grande y desconfiá de las promesas demasiado lindas para ser verdad.

Acuario es el otro signo que se podría ver afectado en mayo.

“Es un mes para poner el freno y repensar”, repiten los astrólogos. Pero no todo está perdido. La astrología no marca el destino, lo sugiere. Tomá las advertencias como una brújula, no como una condena. Si sos de Escorpio o Acuario, este mayo puede ser el momento justo para hacer una pausa, mirar hacia adentro y ajustar el rumbo.