La advertencia que lanzó Ludovica Squirru, especialista en Horóscopo Chino, para fin de año

Uno de los grandes cuestionamientos de las personas cuando llega fin de año es que las energías están agotadas y muchas veces no tienen ganas de hacer nada. Por eso, la experta en Horóscopo Chino, Ludovica Squirru, lanzó una serie de advertencias a tener en cuenta para los últimos meses del 2025.

En el cierre de 2025, según destacó Squirru, los movimientos del calendario chino imprimen un ritmo particular sobre las emociones, las relaciones y los desafíos cotidianos. El año entrante estará marcado por el inicio, el 17 de febrero de 2026, del ciclo del Caballo de Fuego, que en la tradición oriental supone un período de energía intensa, toma de decisiones profundas y adaptaciones rápidas. “Será un año de doble fuego, exaltado, apasionado, difícil de domar”, anticipó la astróloga en sus proyecciones.

La llegada de este ciclo exigirá a cada animal del zodíaco chino explorar su capacidad de autocontrol, transformar impulsos en acciones constructivas y encontrar espacios de autocuidado. Para algunos signos, este cierre de año servirá de antesala para fortalecer relaciones sociales y proyectos; para otros, implicará la necesidad de tomar resguardos especiales para transitar la transición.

La experta en astrología china, Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

La advertencia de Ludovica Squirru para el Gallo: por qué debe extremar la seguridad

Según lo revelado por Ludovica Squirru, el signo del Gallo deberá priorizar la seguridad durante noviembre y diciembre. La astróloga planteó que estos meses traerán momentos intensos y cambiantes, en los que conviene evitar viajes largos y decisiones arriesgadas en el ámbito de los negocios. Además, advirtió sobre la posibilidad de que surjan relaciones conflictivas, marcadas por emociones ambivalentes. En este contexto, la observación y la cautela ocuparán un lugar fundamental para quienes pertenecen a este animal del horóscopo chino. “La recomendación es priorizar la seguridad y la calma, ya que ello será clave”, remarcó Squirru en sus advertencias.

El llamado a extremar el cuidado personal y a analizar cada paso antes de actuar permitirá al Gallo reducir riesgos y superar obstáculos. Los especialistas en astrología oriental sugieren tomarse el tiempo necesario para discernir entre oportunidades genuinas y situaciones que puedan resultar peligrosas o desgastantes durante este cierre de ciclo.

Predicciones para el resto de los animales: oportunidades y desafíos para el cierre de año

Con la inminente llegada del año del Caballo de Fuego, Squirru anticipó que algunos signos se verán especialmente beneficiados si logran canalizar la energía del periodo. El Tigre podrá recuperar fuerza y dar nuevos pasos después de una etapa de pausa; el Perro tendrá oportunidades para avanzar en proyectos colectivos y reforzar vínculos solidarios; la Cabra dispondrá de mayor creatividad para abrir nuevas rutas y el Conejo contará con la intuición necesaria para afrontar el vértigo de los nuevos tiempos.

Sin embargo, la astróloga hizo foco en que tres animales deberán regular su impulsividad para evitar frustraciones: Rata, Gallo y Chancho. La advertencia es especialmente relevante para estos signos, que enfrentarán desafíos emocionales y deberán concentrarse en el trabajo interior. La consigna es ejercitar la prudencia, autoanalizar sus respuestas frente a los estímulos y decidir conscientemente qué aspectos de su intensidad transformarán.