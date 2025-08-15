¡Escándalo! Una tarotista reveló que Mauro Icardi le sería infiel a la China Suárez: “Tiene la tentación de explorar”.

La historia entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue siendo uno de los capítulos más comentados de la farándula argentina. Su vínculo comenzó en medio de un escándalo mediático que sacudió a Wanda Nara y, aunque ambos aseguraron que lo sucedido quedó en el pasado, el tema volvió a instalarse cada vez que surgieron rumores o gestos sospechosos en redes sociales. La relación entre ellos, marcada por encuentros secretos, mensajes filtrados y desmentidas públicas, alimentó durante meses las portadas de espectáculos.

Eugenia la China Suárez junto a su actual pareja, Mauro Icardi.

Ahora, la tarotista María Eugenia García Villegas (Ig @esencia_alma) encendió las alarmas al hablar junto a Vía País sobre una posible infidelidad del futbolista. Según la especialista, las cartas indicarían que podría estar ocultando algo en su vida sentimental y que la energía que lo rodea apunta a “tentaciones externas” que amenazan la estabilidad de su relación actual.

Esto fue lo que predijo la tarotista sobre el vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez

Con respecto a la llegada de un nuevo bebé en el vínculo de Mauro Icardi y la China Suárez, la experta fue contundente: “Me sale El Colgado y el 10 de espadas, y esta carta habla de la espera y de energías confusas”.

Y continuó: “El Colgado me marca una pausa, algo que no avanza rápido, y el 10 de espadas indica que se cierra un ciclo doloroso difícil, por lo que la China prioriza otras cosas antes que un hijo”. Sobre el embarazo, expuso: “Lo que se dice no está basado en hechos concretos, hay rumores, pero una etapa de transición personal impide dar ese gran paso”.

La predicción con las cartas del tarot Rider Waite de una astróloga. Foto: X.

En cuanto a los rumores recientes sobre una posible infidelidad del futbolista, la experta señaló: “Me sale el 4 de copas que indica apatía, desconexión emocional, alguien que puede estar en una relación, pero no sentirse satisfecho”.

Respecto a la lectura de cartas, arrojó señales claras sobre la situación. “Luego, aparece El Carro, que me marca movimientos y decisiones que se toman por impulso, un deseo de avanzar hacia otro lado. Y por último, el 2 de bastos, que me habla de opciones, de mirar más allá en otros escenarios y con otras personas”.

Mauro Icardi

“En conclusión, estas cartas no me hablan de fidelidad, se ve que Mauro evalúa alternativas, así que puede tener la mirada fuera de la relación y por lo visto es alguien que no se queda quieto y tiene la tentación de explorar constantemente”, concluyó la tarotista.