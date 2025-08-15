¡Escándalo! Una tarotista reveló que Mauro Icardi le sería infiel a la China Suárez: “Tiene la tentación de explorar”.

La historia entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue siendo uno de los capítulos más comentados de la farándula argentina. Su vínculo comenzó en medio de un escándalo mediático que sacudió a Wanda Nara y, aunque ambos aseguraron que lo sucedido quedó en el pasado, el tema volvió a instalarse cada vez que surgieron rumores o gestos sospechosos en redes sociales. La relación entre ellos, marcada por encuentros secretos, mensajes filtrados y desmentidas públicas, alimentó durante meses las portadas de espectáculos.
Ahora, la tarotista María Eugenia García Villegas (Ig @esencia_alma) encendió las alarmas al hablar junto a Vía País sobre una posible infidelidad del futbolista. Según la especialista, las cartas indicarían que podría estar ocultando algo en su vida sentimental y que la energía que lo rodea apunta a “tentaciones externas” que amenazan la estabilidad de su relación actual.
Esto fue lo que predijo la tarotista sobre el vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez
Con respecto a la llegada de un nuevo bebé en el vínculo de Mauro Icardi y la China Suárez, la experta fue contundente: “Me sale El Colgado y el 10 de espadas, y esta carta habla de la espera y de energías confusas”.
Y continuó: “El Colgado me marca una pausa, algo que no avanza rápido, y el 10 de espadas indica que se cierra un ciclo doloroso difícil, por lo que la China prioriza otras cosas antes que un hijo”. Sobre el embarazo, expuso: “Lo que se dice no está basado en hechos concretos, hay rumores, pero una etapa de transición personal impide dar ese gran paso”.
En cuanto a los rumores recientes sobre una posible infidelidad del futbolista, la experta señaló: “Me sale el 4 de copas que indica apatía, desconexión emocional, alguien que puede estar en una relación, pero no sentirse satisfecho”.
Respecto a la lectura de cartas, arrojó señales claras sobre la situación. “Luego, aparece El Carro, que me marca movimientos y decisiones que se toman por impulso, un deseo de avanzar hacia otro lado. Y por último, el 2 de bastos, que me habla de opciones, de mirar más allá en otros escenarios y con otras personas”.
“En conclusión, estas cartas no me hablan de fidelidad, se ve que Mauro evalúa alternativas, así que puede tener la mirada fuera de la relación y por lo visto es alguien que no se queda quieto y tiene la tentación de explorar constantemente”, concluyó la tarotista.