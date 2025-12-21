En qué parte de la casa recomiendan colocar el árbol de Navidad, según el Feng Shui

La llegada de la Navidad 2025 significa para muchas personas el inicio de nuevos ciclos o mismo para cerrar etapas que pueden haberse visto afectadas por la mala administración de las energías. Es por eso que el Feng Shui adelantó donde recomiendan colocar el árbol navideño para pasar las fiestas de la mejor manera.

Esta antigua disciplina china, reconocida por analizar cómo la disposición de los objetos afecta el bienestar, adquiere un papel fundamental al momento de definir el sector ideal para el pino, símbolo central de la celebración familiar.

Con la proximidad de diciembre, surge la pregunta sobre en qué zona de la casa ubicar el árbol para aprovechar al máximo sus beneficios. Especialistas en Feng Shui aseguran que la disposición navideña no solo cumple una función ornamental, sino que también influye de manera directa sobre la energía del hogar y el ánimo de quienes lo habitan. Por eso, la estrategia consiste en activar las áreas del espacio que se desean potenciar, como la estabilidad emocional, la armonía entre los integrantes y la llegada de nuevas oportunidades al cierre del año.

La tradición de elegir cuidadosamente el sitio del pino continúa vigente y cobra especial relevancia en momentos de balance personal y búsqueda de mayor bienestar. Quienes siguen las recomendaciones del Feng Shui buscan transformar el clima navideño en una oportunidad para renovar las vibraciones, adaptando el diseño interior a la filosofía milenaria que contempla tanto la circulación como el equilibrio energético.

Elegir sectores asociados a la familia o la prosperidad fortalece el ambiente del hogar durante la Navidad.

Cuáles son los sectores recomendados para ubicar el pino de Navidad

De acuerdo al Feng Shui, la ubicación del árbol navideño debe contemplar la división del hogar en nueve zonas energéticas, organizadas a partir del mapa Bagua. Las áreas más propicias para situar el pino son las asociadas a la familia, la prosperidad y la salud del ambiente. Para identificar estas zonas, se toma como referencia la puerta de entrada y se secciona el plano en cuadrantes, lo que permite reconocer dónde se potencian los distintos aspectos de la vida doméstica.

El sector de la familia y el bienestar emocional suele ubicarse a la izquierda al ingresar, y colocar allí el árbol refuerza los vínculos y genera un contexto sereno para los festejos. Por su parte, el área de la prosperidad se encuentra en la parte posterior izquierda del hogar, asociada al crecimiento y abundancia; ubicar el pino en ese espacio simboliza vitalidad y nuevas posibilidades. Quienes disponen de ambientes reducidos pueden optar por versiones pequeñas sobre muebles bajos, lo que preserva el efecto sin alterar la distribución cotidiana.

El objetivo de esta práctica es adaptar la tradición navideña a las características de cada vivienda, orientando la energía hacia el propósito del fin de año. La ubicación debe facilitar el acceso y la convivencia, evitando obstruir el paso y respetando las dinámicas del día a día familiar.

Los colores y el orden en torno al árbol contribuyen a un flujo energético equilibrado, según el Feng Shui.

Cómo potenciar la energía del pino con colores, orden y detalles decorativos

Una vez seleccionado el lugar adecuado, el Feng Shui aconseja prestar atención a los colores y al entorno directo del pino. Los tonos juegan un papel central en la intensión energética: el rojo impulsa la vitalidad, el dorado representa prosperidad y el verde aporta estabilidad emocional. Un equilibrio entre estos colores mejora el flujo energético sin recargar visualmente el ambiente.

El orden es otro pilar fundamental. Mantener despejada la zona del árbol, remover objetos en desuso y organizar los adornos reduce la posibilidad de bloquear la energía, según especialistas en esta disciplina. La incorporación de luces cálidas favorece la sensación de armonía y debe evitarse la presencia de cables enredados, elementos rotos o decoraciones excesivas que alteren el balance.

Para hogares con mascotas o niños, una alfombra puede delimitar suavemente el área del pino, resguardando tanto la decoración como la energía positiva. Además, es recomendable no situar el árbol junto a grandes espejos, ya que esta disposición puede duplicar la energía y sobrecargar el ambiente en una etapa en la que prevalece la búsqueda de equilibrio.