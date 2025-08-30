El poderoso ritual de Mhoni Vidente para atraer dinero y prosperidad que deberás hacer el 1° de septiembre

A pocos días de que comience septiembre de 2025, Mhoni Vidente revela cómo realizar un poderoso ritual para atraer riqueza, abundancia y estabilidad. Se recomienda hacerlo el primer día del mes con fe y claridad para manifestar los deseos, aunque también puede realizarse el último día de agosto.

Los elementos que necesitan para el ritual de riqueza en septiembre, según Mhoni Vidente

La astróloga cubana detalla en su canal de YouTube que este ritual no solo atrae riqueza y abundancia, sino que también ayuda a mantener la paz en el hogar, cuidar la salud y abrir el camino al amor y al dinero.

Mhoni Vidente señala que los ingredientes principales del conjuro son económicos y fáciles de conseguir:

Una veladora o sirio amarillo

Un plato forrado con papel aluminio

Una copa con agua

Incienso de sándalo

Una copa de cristal

Tequila, ron o mezcal

Cerillos de madera

Tres billetes de la misma denominación y en circulación

Perfume habitual de la persona

Canela en polvo

Loción de siete machos

Loción de doble suerte o atrayente de dinero, si está disponible

Antes de comenzar el ritual del 1° de septiembre, la astróloga recuerda que es fundamental bañarse, vestirse con ropa limpia y aplicar perfume, para conservar y potenciar las energías positivas durante todo el proceso.

Paso a paso, cómo se hace el ritual para atraer abundancia el 1° de septiembre, según Mhoni Vidente

Paso 1: Preparar los billetes: Rociar perfume personal en los tres billetes y pasarlos por todo el cuerpo mientras se rezan oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María , pidiendo por dinero, trabajo y estabilidad.

Paso 2: Colocar los billetes en la copa: Luego de la limpia, colocar los tres billetes dentro de la copa con agua. Rociar perfume, loción de siete machos y atrayente de dinero sobre la vela amarilla.

Paso 3: Consagrar la vela: Pasar la vela o sirio por todo el cuerpo mientras se recita una oración al Arcángel Miguel, visualizando salud, paz, amor, trabajo y estabilidad. La vela se coloca sobre un plato forrado con papel aluminio.

Paso 4: Preparar la segunda copa: Llenar otra copa de cristal con tequila, ron o mezcal.

Paso 5: Añadir los elementos: Rociar canela en polvo sobre la veladora, además de perfume y las lociones de siete machos y atrayente de dinero.

Paso 6: Encender los inciensos y la vela: Con cerillos de madera, encender los inciensos y luego la vela amarilla. Recitar tres veces la oración: “Jesús, enemigos veo, sangre de mis venas quieren, yo no se las voy a dar, alabado sea el sacramento del altar. Serpientes venenosas, recojan el veneno que han preparado para mí”.

Paso 7: Dejar actuar el ritual: La vela permanecerá encendida hasta consumirse por completo. Dejar la copa con alcohol junto a la de agua y los billetes durante aproximadamente tres días.