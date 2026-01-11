Cuál es la mejor hora del día para ventilar la casa y atraer buenas energías, según el Feng Shui

Al momento de buscar una vida más armoniosa y satisfactoria, el hogar cumple un papel fundamental. No es solo el sitio donde dormimos o convivimos con la familia, sino también el núcleo donde se acumula y proyecta gran parte de nuestra energía.

De acuerdo con el Feng Shui, una antigua filosofía oriental, la manera en que fluye la energía vital —llamada chi— dentro del hogar influye de forma directa en nuestro bienestar emocional, la salud y el impulso personal.

Cómo atraer la buena energía a la casa en invierno.

El arquitecto Kike Clavería, experto en Feng Shui, resalta un hábito sencillo pero con gran impacto: ventilar los espacios entre 10 y 15 minutos diarios. Aunque parezca algo común, esta práctica, según la antigua filosofía, facilita la renovación de energías, eliminando las acumuladas y dando paso a vibraciones frescas que promueven el desarrollo personal, la claridad mental y el bienestar físico.

Este es el horario donde deberás ventilar la casa, según el Feng Shui

El arquitecto Kike Clavería explicó al portal Cosas de Casa que el momento ideal para ventilar la casa es temprano en la mañana, abriendo puertas y ventanas para que el aire circule libremente. Esta simple acción genera un cambio notable, ya que el aire estancado puede crear una atmósfera pesada que favorece bloqueos emocionales, cansancio y dificulta la toma de decisiones.

Por el contrario, un hogar bien aireado impulsa la creatividad, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a comenzar el día con energía renovada.

Además de la ventilación, el Feng Shui subraya la importancia del orden en el espacio físico, ya que una casa desordenada o saturada de objetos bloquea el flujo de chi. Esto se refleja en confusión mental, fatiga constante y sensación de estancamiento general.

El consejo de Clavería es empezar con metas pequeñas y alcanzables: ordenar un cajón, limpiar un estante o despejar una mesa. Lo clave es avanzar gradualmente y establecer hábitos breves de organización diaria para mantener cada rincón ligero, funcional y armonioso.

Un ambiente ordenado no solo mejora la apariencia, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades y eleva la calidad de vida en todos los sentidos.