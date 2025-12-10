Cuál es el signo del Horóscopo Chino que deberá ordenar su casa durante diciembre, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino es un sistema ancestral de interpretación oriental, considerado una pseudociencia, que llegó a la Argentina de la mano de Ludovica Squirru. Su lógica se organiza en ciclos de 12 años, cada uno identificado con un animal del zodíaco.

Predicciones para Argentina y los signos del horóscopo chino en el año de la Serpiente de Madera, según Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

Además de ese esquema anual, también funciona con ciclos mensuales determinados por las fases de la Luna. El período que va desde diciembre hasta comienzos de enero corresponde a la energía de la Rata, un momento asociado al solsticio de invierno en el hemisferio norte.

Este es el signo del Horóscopo Chino que deberá ordenar su casa, según Ludovica Squirru

En diciembre, las personas del signo Mono enfrentarán un mes cargado de actividades y responsabilidades tanto en el trabajo como en el plano familiar, lo que podría dejarlas sin margen para atender su propio bienestar. Frente a este escenario, Ludovica recomienda poner orden en la casa y en la rutina diaria para evitar llegar al límite.

Horóscopo Chino. Mono.

“Pedir apoyo a colegas o compañeros de estudio y disminuir el tiempo en pantallas y redes, que dispersan y suman agotamiento mental”, asegura. También advierte que “la tentación de ‘soltar todo’ aparecerá, pero este no es el mes ideal para cambios bruscos: el próximo año exigirá firmeza, y conviene llegar bien preparado”.