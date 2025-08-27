Viviendas: casi 70 familias de Gualeguaychú recibieron sus escrituras

Con la presencia de las autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), el intendente Mauricio Davico, realizó la ceremonia de entrega de escrituras de sus viviendas familias de Gualeguaychú, cuyos hogares están en 14 barrios de la ciudad.

Entrega de escrituras

En el marco del evento “Entre Ríos con Vos”. Estuvieron presentes el intendente Davico, vocales provinciales del organismos y vecinos que recibieron los documentos que los avalan como propietarios.

La totalidad de las 68 viviendas ahora escrituradas a nombre de sus propietarios están distribuidas entre los barrios 21 Viviendas Agmer Docentes Unidos, 82 Viviendas sectores Rioja y Sagrado Corazón, Peter I 32 Viviendas, 140 Viviendas, 20 Viviendas Loteo Prefecturas, Peter VI 40 Viviendas, 42 Viviendas, 200 Viviendas, Sector Vidal 38 Viviendas, 56 Viviendas, 40 Viviendas Jockey Club, 28 Viviendas Unidad Penal, 54 Viviendas y 20 Viviendas Loteo Textil.

Las escrituras fueron entregadas a las familias gualeguaychuenses el marco del Plan de Regularización Dominial que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) junto con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

“Valoramos enormemente el trabajo conjunto con el IAPV por permitir que hoy 68 familias de Gualeguaychú cuenten con su escritura. Para nosotros es un paso fundamental en materia de vivienda y seguridad jurídica” dijo el intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico.

Sobre el tema, el director del IAPV Regional Sur Pablo Echandi dijo que: “En el marco del programa ‘Entre Ríos con Vos’, una iniciativa del Gobierno Provincial que busca acercar el Estado a los barrios, el IAPV participó se sumó brindando distintos servicios a los vecinos, tales como nuevas inscripciones, consultas sobre estados de deuda, emisión de boletas de pago y atención personalizada a cargo del personal del IAPV”.

“Además, se llevó a cabo la entrega de 68 escrituras a familias de distintos barrios de la ciudad, un paso fundamental en la regularización dominial y en la seguridad jurídica de los hogares”, remarcó Echandi.