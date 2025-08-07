Villa Elisa: la ciudad entrerriana que es candidata al Best Tourism Villages 2025

La ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, en la provincia de Entre Ríos, vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir oficialmente el certificado que la posiciona como candidata argentina para competir en la edición 2025 del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, que distingue a los mejores pueblos turísticos del mundo.

La entrega de la certificación, se realizó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales participaron de una jornada especial que celebró la nominación de la ciudad entrerriana a uno de los reconocimientos más importantes del turismo rural a nivel global.

Villa Elisa candidata al Best Tourism Villages 2025

La actividad contó con la participación del director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; la intendente de Villa Elisa, Susana Lambert, y el director de Turismo local, Alejo Taffarel, quienes realizaron un recorrido por distintos puntos de interés, como almacenes de campo, Museo y parque Termal.

Durante el acto, se presentó el video institucional de la postulación y se entregó el diploma oficial que certifica la selección de Villa Elisa como uno de los ocho pueblos argentinos propuestos este año por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para participar de esta prestigiosa iniciativa internacional.

Villa Elisa integra la Microrregión Tierra de Palmares y fue destacada por su identidad rural, la conservación del entorno, la articulación local en la gestión del turismo, la calidad de servicios termales y la revalorización de productos, sabores y tradiciones autóctonas.

Qué es Best Tourism Village

La iniciativa Best Tourism Village, que impulsa desde el año 2021 la World Tourism Organization, identifica y reconoce a los pueblos rurales que sobresalen por su belleza, sus tradiciones y su compromiso con la sostenibilidad, posicionándolos como destinos turísticos de calidad.

Es el segundo año que Entre Ríos presenta candidatos a la elección nacional y logra representación. En 2024, el destino destacado fue Urdinarrain. Y en 2025, tras una exigente selección a nivel nacional, Villa Elisa se posicionó entre los ocho pueblos postulados por la Argentina para participar de la convocatoria global.

De las distinciones mundiales que se conocerán en octubre, también participan: Carlos Pellegrini (Corrientes), Famatina (La Rioja), Maimará (Jujuy), Saldungaray (Buenos Aires), San Javier y Yacanto (Córdoba), Seclantás (Salta) y Uspallata (Mendoza).