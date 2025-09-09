Un preso con salidas transitorias regresó a la cárcel importante cantidad de droga y celulares

La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, en cooperación con la Unidad Penal N° 9 “Colonia el Potrero”, realizó un procedimiento indicando que un hombre quiso ingresar a la cárcel con estupefacientes y celulares.

Se indicó que el hombre quien se encuentra alojado cumpliendo condena en la UP9, y que poseía autorización por salidas transitorias, al momento de regresar a la Unidad Penitenciaria se le efectuó el control rutinario de requisa, encontrándose entre sus efectos varios envoltorios de marihuana fragmentada por un peso de aproximadamente medio kilo y tres teléfonos celulares.

ENTRE RÍOS. Vista panorámica de la Unidad Penal N° 9.

Por el hecho, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno a cargo de la Dra. Natalia Bartolo, quien dispuso la notificación de la formulación de la causa al detenido, el secuestro de los elementos mencionados, como así también las pericias de los teléfonos en cuestión para su análisis e investigación posterior.