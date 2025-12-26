Tormentas intensas en el radar: rige alerta naranja y amarilla en la provincia

La provincia informó sobre la vigencia de una alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para todo el territorio. El aviso advierte sobre la probabilidad de tormentas de diversa intensidad, con fenómenos que podrían generar complicaciones. Se prevén lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica.

A partir de este sábado, el norte del territorio provincial se encuentra bajo alerta naranja. Los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá serán los más comprometidos, con tormentas severas.

Alerta amarilla

Dichos eventos estarán acompañados por actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 60 y 120 milímetros, con posibilidad de superarse.

En tanto, para los departamentos Tala, Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy rige una alerta amarilla. Se esperan tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de 70 kilómetros por hora y acumulados de lluvia entre 20 y 60 milímetros.

Ante este escenario, el Gobierno de Entre Ríos, instó a la población a tomar precaución. Entre las principales recomendaciones se encuentra no sacar la basura, retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre.

También se aconseja no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad, mantenerse alejados de playas, ríos, lagunas y piletas durante las tormentas, estar atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentación y teléfono.