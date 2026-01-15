Se anuncia la jornada educativa denominada “Una mirada integral para comer, sentir y elegir en la niñez”, una propuesta orientada a promover hábitos saludables. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de una alimentación equilibrada desde edades tempranas y ofrecer un espacio lúdico y educativo.

“Sembrando Hábitos Saludables”: anuncian una Jornada para Fortalecer el Bienestar Infantil

Durante la jornada se abordarán distintos ejes vinculados al bienestar integral, como la escucha del cuerpo, el reconocimiento de las emociones y la toma de decisiones saludables al elegir los alimentos. Las actividades incluirán dinámicas participativas que permitan a los niños aplicar lo aprendido en su vida cotidiana.

El encuentro está dirigido a niños de entre 10 y 12 años, quienes participarán de un espacio de aprendizaje dinámico. Allí podrán reflexionar sobre la relación entre lo que comen, lo que sienten y el cuidado de su cuerpo, desarrollando herramientas para tomar decisiones saludables de manera consciente.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Gualeguaychú, con el objetivo de fortalecer la promoción de la salud y la prevención desde la niñez. Se reconoce que la educación alimentaria y emocional constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de los niños y su bienestar general.

Espacios como este resultan fundamentales para que los más chicos incorporen conocimientos de manera entretenida y accesible. Además, fomentan la adopción de hábitos positivos y promueven una mirada consciente sobre el cuidado personal, contribuyendo a la construcción de entornos más saludables para toda la comunidad.