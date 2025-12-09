Se enciende la magia: la presentación de los Corsos Populares Matecito 2026 anticipa una noche inolvidable

Los Corsos Populares Matecito, es un evento que celebra la tradición, la creatividad y el espíritu festivo de la ciudad, reuniendo a vecinos, familias y artistas en una verdadera fiesta comunitaria. La edición 2026 llevará el nombre Marina Correa, referente del carnaval local.

Los Corsos Populares Matecito son una tradición que refleja la alegría y la identidad de la ciudad. Nacieron hace varias décadas para acercar el carnaval a los barrios y fomentar la participación vecinal. Con el tiempo, se consolidaron como un espacio único de encuentro, música, danza y color, donde la comunidad puede disfrutar y participar activamente de la cultura popular local.

Corsos Populares Matecito 2026

La presentación fue realizada este domingo 7 de diciembre con trajes, personajes, música y coreografías que reflejan el trabajo creativo de las 16 agrupaciones que harán la fiesta del 2026. También se dieron a conocer las fechas de realización de la fiesta, que arranca el 16 de enero, los montos de los premios y las novedades de la celebración que refleja y reafirma las raíces de una población.

Homenaje a Pedro Benjamín Pighetti

El momento más emotivo de la noche, fue el homenaje a Benghy, destacado artista y director artístico local que dejó una huella imborrable en las comparsas Papelitos, Ara Yevi y Vieja Fantasía. Su creatividad, alegría y legado fueron recordados con afecto por la comunidad.

Corsos Populares Matecito 2026

Para la edición 2026 incluyó la entrega de distinciones a Chacho Bulay y Carlitos Zapata, en reconocimiento a su trayectoria y legado en el carnaval, y se dieron a conocer las mejoras en el circuito renovando la presentación de salida, llegada y espacio del jurado.

Fechas oficiales y premios

Los Corsos 2026 se realizarán el 16, 23 y 30 de enero; y el 6 y 13 de febrero, fecha del Entierro de Carnaval.Los premios serán:1º $2.500.000 – 2º $2.200.000 – 3º $2.000.000 – Participación $1.700.000.Premios individuales: $250.000. Grupo de Mascarito: $100.000 por noche.

Corsos Populares Matecito 2026

Agrupaciones y adelantos

Durante la presentación, varias de las 16 agrupaciones mostraron adelantos de temática, vestuario o coreografía. Entre ellas: Esencialmente Divertidos, Los Cocoliches, Mainumby, Los Vacantes, Renacer de los Auténticos, Heredando Raíces, Revolucionarios del Guevara, Caciques del Norte, Vieja Fantasía, Purretones y Colombianos.

Corsos Populares Matecito 2026

Corsos Populares Matecito 2026

Inscripciones

Se abrieron las inscripciones para Mascaritos, el Desfile Infantil y el Entierro de Carnaval, invitando a vecinos y familias a sumarse a esta celebración popular.