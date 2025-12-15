Vía Gualeguaychú / Sarampión

Sarampión en Entre Ríos: tras la alerta epidemiológica llegaron 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Ante la confirmación de un caso y el aumento de sospechas, las autoridades sanitarias refuerzan la vacunación para proteger a toda la población.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

15 de diciembre de 2025,

Sarampión en Entre Ríos: tras la alerta epidemiológica llegaron 16.000 dosis para reforzar la vacunación
Vacuna contra el sarampión

Entre Ríos fortalece las acciones de control ante la reciente confirmación de un caso de sarampión en la provincia y el registro de nuevos casos sospechosos. Con la llegada de dosis contra la enfermedad, organismos de salud instan a la población a vacunarse.

Tras la alerta epidemiológica, la cartera sanitaria entrerriana intensificó la vigilancia de la enfermedad, a través de los equipos de salud, e instó a verificar y completar esquemas de vacunación. En los últimos días ingresaron 16.000 dosis de la vacuna contra el sarampión provistas por Nación para garantizar la disponibilidad.

Sarampión en Entre Ríos: tras la alerta epidemiológica llegaron 16.000 dosis para reforzar la vacunación
Sarampión en Entre Ríos: tras la alerta epidemiológica llegaron 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Desde Epidemiología, Diego Garcilazo recordó que hay un solo caso confirmado en la provincia, con aumento en casos sospechosos. “Tras la confirmación del primer caso, aumentó la alerta entre los profesionales, lo que permite detectar sospechas más rápido y reforzar la vigilancia. Esto no significa que todos sean sarampión”, explicó.

Sarampión en Entre Ríos: tras la alerta epidemiológica llegaron 16.000 dosis para reforzar la vacunación
Sarampión en Entre Ríos: tras la alerta epidemiológica llegaron 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Considerando el contexto nacional y provincial, las autoridades recordaron que todas las personas desde el año de vida deben tener el esquema completo de vacunación contra sarampión y rubéola, según el Calendario Nacional de Vacunación:

Esquema de vacunación contra sarampión y rubéola

  • De 12 meses a 4 años: 1 dosis de vacuna triple viral.
  • Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: al menos 2 dosis con componente contra sarampión y rubéola.
  • Personal de salud en nivel asistencial: 2 dosis con componente contra sarampión.

Cabe mencionar que el 10 de noviembre de 2025 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que la Región de las Américas perdió su estatus como región libre de transmisión endémica del sarampión, tras restablecerse la transmisión endémica en Canadá, donde el virus circuló durante al menos 12 meses.

Sobre la enfermedad

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede afectar a todas las edades. Sus síntomas más frecuentes son fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

Puede ser grave, sobre todo en menores de 5 años o personas malnutridas, generando complicaciones respiratorias como neumonía o del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos, o incluso provocar la muerte.

Se transmite mediante gotas de nariz, boca o garganta de personas infectadas y el virus puede permanecer activo y contagioso en el aire o sobre superficies hasta por dos horas.

Temas Relacionados

MÁS DE Sarampión
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS