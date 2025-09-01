Vía Gualeguaychú / Canotaje

Roberto “Tito” Palacios hizo podio en el 12º Mundial de Canotaje en Hungría

Con la experiencia de mundiales previos y la pasión intacta, “Tito” afronta este nuevo desafío internacional reafirmando su lugar entre los grandes del canotaje mundial.

Cecilia Martínez

1 de septiembre de 2025,

Roberto Palacios - Palista de Gualeguaychú

El entrerriano Roberto “Tito” Palacios, referente indiscutido del canotaje argentino, inició su participación en el 12º Mundial Senior que se disputa en Szeged, Hungría.

En su primera presentación, el palista de Gualeguaychú logró un valioso tercer puesto, compartiendo podio con los representantes de Serbia que dominaron la prueba.

El calendario de competencias marca que Palacios volverá a competir este 1, en C1, el 2 de septiembre en C2 y el 4 de septiembre en la modalidad short, la distancia más breve, en la que retorna tras varios años con la ilusión de luchar por una medalla.

En la disciplina C2, conformará nuevamente dupla con el palista japonés con quien ya compartió bote en Portugal 2022, quedando en aquella ocasión a un paso del podio.

Deporte municipal, destaca el acompañamiento y respaldo a la trayectoria de Palacios, subrayando que “su esfuerzo, constancia y compromiso son un orgullo para toda la ciudad y un ejemplo para las nuevas generaciones del deporte local”.

