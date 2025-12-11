Vía Gualeguaychú / Incendios

Refuerzan las alertas para prevenir incendios en un escenario de mayor riesgo

El clima más seco y cálido anticipa una temporada crítica y exige extremar los cuidados para evitar focos ígneos.

Cecilia Martínez

11 de diciembre de 2025,

La Dirección de Defensa Civil emitió nuevas recomendaciones dirigidas a toda la comunidad, con el fin de reforzar la prevención ante el incremento del riesgo de incendios. El organismo advierte sobre la necesidad de evitar quemas y adoptar conductas responsables, sin detallar aún medidas operativas específicas.

Las condiciones meteorológicas actuales —marcadas por un período más seco y cálido—, sumadas a la probabilidad de ingreso al fenómeno La Niña, generan un escenario propicio para que el fuego se inicie y se propague con facilidad.

En este contexto, se destacan riesgos como la rápida expansión de las llamas por la vegetación seca, los graves daños ambientales sobre flora y fauna, el peligro para la salud por el humo y las amenazas directas a viviendas y personas.

A esto se suma el alto costo económico y humano que implica el combate de incendios forestales y urbanos, los cuales demandan el despliegue de bomberos y brigadas especializadas. Por ello, las autoridades recuerdan que las quemas están prohibidas en todo el ejido, tanto en áreas urbanas como rurales, y piden evitar cualquier práctica que pueda originar chispas o calor excesivo.

Entre las recomendaciones, se aconseja no arrojar colillas o fósforos encendidos, no encender fuego para limpieza de terrenos ni en zonas no habilitadas, y no abandonar latas o vidrios en espacios verdes. También se recuerda que el fuego para cocinar debe utilizarse únicamente en lugares autorizados y debe apagarse completamente al finalizar.

Defensa Civil de Gualeguaychú remarca que la responsabilidad individual es clave para prevenir tragedias. Un solo descuido puede dar inicio a un incendio, por lo que la colaboración de toda la ciudadanía resulta esencial para proteger el ambiente y la seguridad de la comunidad.

