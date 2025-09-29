¡Que suenen los tambores!: el Carnaval de Gualeguaychú fue declarado Fiesta Nacional

Ante un público multitudinario en la Feria Internacional de Turismo - FIT-2025, el Carnaval del País - Gualeguaychú fue reconocido como un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y de la Argentina. El intendente Mauricio Davico recibió el certificado de parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación y lo traspasó a la Comisión del Carnaval del País.

El acto se desarrolló en el escenario de Elegí Argentina, con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el gobernador Rogelio Frigerio, y el secretario de Turismo provincial, Jorge Satto entre otras autoridades.

Carnaval de Gualeguaychú

“Fueron 45 años perseverando para que llegue este justo reconocimiento. Detrás del carnaval hay una expresión cultural, hay trabajo, hay alegría”, enfatizó Scioli.

En el mismo sentido, Davico remarcó que: “Después de 45 años desde que se hace oficialmente el carnaval y de que en diferentes instancias se haya intentado, hoy el Carnaval del País es Fiesta Nacional. Gracias por este reconocimiento que nos enorgullece y gracias a cada uno de los que hacen del Carnaval de Gualeguaychú un evento tan importante”.

Carnaval de Gualeguaychú

En representación de la Comisión de Carnaval, Ricardo Saller consideró que: “Se ha hecho justicia, gracias a toda la ayuda del Municipio para poder lograr esta declaración”. Mientras que José El Kozah señaló los beneficios que conlleva para el Carnaval ser Fiesta Nacional. “Podremos ser parte del calendario oficial de eventos nacionales”, subrayó.

La Resolución N° 516 de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, tiene fecha el 17 de septiembre de 2025 y establece la declaración de la Fiesta Nacional del Carnaval del País.

Carnaval de Gualeguaychú

En su texto, considera que el Carnaval de Gualeguaychú “constituye un símbolo identitario cultural, promoviendo valores comunitarios y artísticos a través del trabajo colectivo de los clubes y sus comparsas” y “que ofrece al público visitante una propuesta que reúne al entorno familiar en un gran espectáculo teatral a cielo abierto, protagonizado por el despliegue de comparsas y batucadas”.

Asimismo, valora que: “El evento genera un impacto económico fundamental, constituyéndose como el principal motor económico de la ciudad de Gualeguaychú durante la temporada de verano, generando empleo, ocupación hotelera plena y un fuerte impulso a los sectores del comercio, la gastronomía y los servicios y que la trascendencia y la jerarquía alcanzada por esta celebración en sus anteriores realizaciones la convierten en un atractivo turístico de relevancia para toda la región”.

Carnaval de Gualeguaychú

Cabe recordar que la gestión para convertir al Carnaval del País en Fiesta Nacional fue iniciada por el intendente Mauricio Davico en el verano pasado cuando mantuvo una serie de encuentros con autoridades y referentes del turismo orientados a fortalecer el principal evento de la ciudad y potenciar su relevancia nacional e internacional.

La 45° edición del Carnaval de Gualeguaychú iniciará el sábado 3 de enero y se replicará todos los sábados de enero y febrero, además del fin de semana extendido por el feriado de Carnaval, y quedará marcada en la historia como la primera edición de la Fiesta Nacional del Carnaval del País.