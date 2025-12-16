Puertas que se abren a un futuro mejor: cien familias estrenarán su hogar propio

El gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Gualeguay inaugurarán 100 nuevas unidades habitacionales ejecutadas con financiamiento del ex Programa Reconstruir. La entrega de estas viviendas representa una respuesta concreta a la demanda habitacional local.

Viviendas IAPV

El acto de inauguración se realizará el jueves 18 de diciembre a las 18 horas, y contará con la participación del gobernador Rogelio Frigerio, autoridades provinciales y municipales, y vecinos que serán adjudicatarios de las nuevas unidades. Esta entrega forma parte de las políticas de acceso a la vivienda que desarrollan en forma conjunta las gestiones provincial y municipal.

Al respecto, Manuel Schönhals, presidente del IAPV, destacó la satisfacción de entregar viviendas a familias y el compromiso del gobierno de garantizar soluciones habitacionales a todos los sectores de la provincia. “Entregar la llave de una vivienda a una familia proyecta un futuro digno para sus hijos” expuso.

Las unidades habitacionales se construyeron con fondos del ex Programa Reconstruir, reactivando obras pendientes y ofreciendo soluciones habitacionales que permiten a las familias consolidar su proyecto de vida.