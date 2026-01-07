Pueblo Belgrano arrancó el verano con altos niveles de ocupación

Pueblo General Belgrano inició la temporada de verano con un balance ampliamente positivo, dirigido tanto a turistas que eligen descansar en contacto con la naturaleza como a quienes buscan propuestas recreativas y culturales durante el verano.

Durante el primer fin de semana del año, los prestadores turísticos registraron una ocupación del 89,8%, con un promedio de dos días de estadía, reflejando un fuerte movimiento desde el comienzo del mes. Estos números consolidan un arranque de temporada alentador para el sector turístico local.

Verano 2026 en PGB

Los datos indican que muchos visitantes arribaron el viernes 2 de enero, marcando un inicio alentador para el sector. Además, las reservas para los próximos fines de semana continúan en ascenso, con algunos alojamientos que ya cuentan con estadías confirmadas de entre seis y siete días.

La localidad entrerriana ofrece una amplia infraestructura turística, con el 95% de sus alojamientos equipados con piscina, variados espacios verdes y una propuesta orientada al descanso y la tranquilidad. A esto se suma que casi la totalidad de los establecimientos se encuentran homologados por la Secretaría de Turismo de la provincia.

Verano 2026 en PGB

En cuanto a la agenda de actividades, el miércoles 7, en el Predio de la Curva de Fiorotto, se pondrá en marcha el ciclo “Cortá la Semana”, que contará con la presentación de Agrupación Marilyn, Qué Sabor, Tuka Tuka, Grupo Mitaí, Hacelo Samba, Batería Gualeguaychú y otros espectáculos, además de una Feria de Emprendedores y un gran Patio Gastronómico.

Por otra parte, el viernes 9 se llevará a cabo la segunda edición del Karting Callejero Nocturno, evento que espera la participación de más de 70 kartings, tras el éxito obtenido en su primera edición realizada en enero del año anterior.