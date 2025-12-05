Patio Limpio avanza con nuevas acciones de prevención en la ciudad

El Gobierno de Gualeguaychú informó que continúa el operativo “Patio Limpio: Misión Dengue”, una iniciativa que acerca información preventiva a los vecinos y refuerza el trabajo territorial para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Gualeguaychú refuerza la prevención del dengue con aplicación de repelente y fumigaciones

En esta etapa se visitaron 254 viviendas a lo largo de 40 cuadras, dentro del cuadrante comprendido por las calles España, Ayacucho, Etchevehere y Entre Ríos. En cada domicilio se brindó información, se entregó folletería y se detectaron situaciones de riesgo ambiental relacionadas con la presencia de criaderos.

Durante el recorrido, se registraron 13 personas con antecedentes de dengue, lo que subraya la importancia de sostener medidas de prevención dentro de los hogares. Además, los equipos trabajaron en la eliminación de recipientes acumuladores de agua y en la identificación de elementos que favorecen la reproducción del mosquito.

Tenencia responsable, plagas y salud ambiental

La campaña incluyó un relevamiento de mascotas:

101 perros , con un 49,50% castrado

58 gatos, con un 82,75% de castración

Estos datos reflejan el avance del programa veterinario municipal y el compromiso creciente de los vecinos con la tenencia responsable.

En materia de plagas urbanas, se detectó la presencia de roedores en 12 viviendas, lo que permitió activar recomendaciones específicas para su control.

En paralelo, la Dirección de Espacios Verdes realizó tareas de desmalezamiento en áreas públicas, mientras que Inspección General intimó a propietarios de terrenos en malas condiciones sanitarias para garantizar un entorno más seguro para toda la comunidad.

Campaña “Patio Limpio – Misión Dengue”

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria recuerdan que la prevención depende del compromiso cotidiano.

Vaciar recipientes que acumulen agua

Mantener limpias canaletas y patios

Reportar posibles focos

Ordenar y revisar periódicamente los espacios exteriores

La campaña Patio Limpio continuará recorriendo diferentes zonas de la ciudad en las próximas semanas.