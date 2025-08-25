Otra tragedia: un automovilista murió calcinado tras impactar su auto contra un puente

El lamentable y trágico siniestro, ocurrió en la tarde de este lunes 25 de agosto, luego de que un automovilista impactó su automóvil contra un puente camino a Palavecino, a pocos kilómetros de Gualeguaychú.

Todo ocurrió cerca de las 13 horas, cuando un hombre de 63 años de edad, perdió la vida en el interior del vehículo que fue arrasado por el fuego, luego de impactar contra el puente cercano a Estancia Las Marías, en la zona de Palavacino.

Imagen ilustrativa - Foto: Ahora El Heraldo

Bomberos y policías de Gualeguaychú, trabajan en el lugar conjuntamente con fiscalía de turno para determinar las causas del siniestro que le costó la vida al hombre oriundo de Larroque.