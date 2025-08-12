¿No te llegan las facturas de tus servicios?: qué hacer y cuáles son tus derechos

La Ley de Defensa del Consumidor (Ley N.º 24.240) garantiza el derecho de los usuarios a recibir información clara, cierta y detallada sobre los productos y servicios contratados, incluyendo consumos, importes facturados, fechas de vencimiento y demás datos relevantes.

Si bien actualmente las empresas no están obligadas a emitir facturas en formato papel, sí deben asegurar que el usuario las reciba por algún medio fehaciente —como correo electrónico, aplicaciones móviles, acceso web o sistemas de mensajería— siempre de forma gratuita.

Boletas digitales, ATER

Lo fundamental es que la factura llegue en tiempo y forma, por el canal previamente acordado con la empresa. En caso de que el proveedor no cumpla con esta obligación, no puede aplicar cargos por mora, ya que el consumidor no contó con la información necesaria para realizar el pago.

Derechos y recomendaciones para los usuarios:

Confirmar con la empresa prestadora cuál es el canal actual de recepción de facturas (correo físico, electrónico, aplicación móvil, etc.).

Solicitar el envío por un medio distinto si el actual no resulta accesible.

Consultar regularmente el estado de cuenta a través de los canales digitales disponibles.

En caso de no recibir la factura, realizar el reclamo correspondiente y dejar constancia por escrito o con un número de trámite.

Si se aplican recargos por mora sin haber recibido la factura, solicitar su anulación ante la empresa.

Importante: la no recepción de la factura no exime del pago. El usuario sigue siendo responsable de abonar el servicio utilizado, incluso si la empresa no envió o entregó la factura correspondiente.