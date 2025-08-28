Llega la nueva edición de la Feria de las Carreras 2025

Vía Gualeguaychú / Carreras Universitarias

Con más de 100 opciones educativas de nivel superior y universitario, la Feria de las Carreras permite acercar a jóvenes, familias y docentes un espacio de información accesible, actualizado y cercano.

Cecilia Martínez

28 de agosto de 2025,

Feria de las Carreras de Gualeguaychú. (Foto de archivo)

La Feria de las Carreras de Gualeguaychú llega a su edición 2025 con una amplia oferta educativa que supera las más de 100 propuestas de nivel superior y universitario en distintas áreas del conocimiento. La propuesta es para el miércoles 3 de septiembre, de 9 a 19 horas.

El grupo organizador de la Feria está integrado por todas las instituciones de nivel superior y universitario de la ciudad, que desde 1992 trabajan de manera mancomunada para fortalecer el perfil educativo de Gualeguaychú y del Departamento.

Cada año, esta labor conjunta permite acercar a jóvenes, familias y docentes un espacio de información accesible, actualizado y cercano. La jornada se desarrollará el miércoles 3 de septiembre de 9 a 19 horas en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal.

La jornada tendrá distintos stands donde se podrá conocer detalles de tecnicaturas, profesorados y licenciaturas, tanto en modalidad presencial como a distancia, en instituciones públicas y privadas. Además, se brindará información sobre becas y posibilidades de cursado en la ciudad, evitando la necesidad de migrar a grandes centros urbanos.

Con más de 30 ediciones ininterrumpidas, la Feria de las Carreras se ha consolidado como un hito en el calendario educativo local, renovando año a año el compromiso de todas las instituciones con la formación y el futuro de los jóvenes entrerrianos. Para más info: www.estudiaengualeguaychu.com.ar.

