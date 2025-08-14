Llega a Gualeguaychú el programa “Ver para ser libres”

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, llevará adelante en Gualeguaychú, el programa oftalmológico “Ver para ser libres” para niños de entre 6 y 12 años.
El operativo se desarrollará en la explanada del Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal, sobre calle Bolívar, con atención por orden de llegada, hasta completar un cupo de 120 controles por localidad. Es importante contar con inscripción previa.
El próximo martes 19 de agosto, de 9.30 a 17.30 horas, un equipo técnico, con equipamiento especializado, realizará evaluaciones visuales a cada niño. En caso de detectarse la necesidad de corrección óptica, se invitará a elegir un armazón entre una variedad disponible, y las gafas serán confeccionadas en el momento en un laboratorio óptico móvil, sin costo para los beneficiarios.
El programa se implementa en distintas provincias mediante un camión oftalmológico especialmente adaptado para el abordaje territorial. En Gualeguaychú, las inscripciones se realizan en la Secretaría de Desarrollo Humano (Luis N. Palma 691) los días viernes 15, sábado 16 y lunes 18 de agosto, de 8 a 13 horas.
“Ver para ser libres” es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación que busca detectar tempranamente problemas de agudeza visual en la infancia, para evitar que interfieran en el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños.