Llega a Gualeguaychú el Gran Premio Argentino Histórico 2025

Gualeguaychú será sede de la llegada y largada del Gran Premio Argentino Histórico 2025, Edición XXII. Se trata de la única competencia de regularidad reconocida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La Municipalidad acompaña este evento deportivo, turístico y cultural.

El Gran Premio Argentino Histórico tendrá a Gualeguaychú como una de sus principales paradas. El viernes 12 de septiembre los vehículos llegarán al Corsódromo, donde permanecerán en exhibición de 17 a 20 horas. En tanto, el sábado 13 desde las 7 y hasta las 10 horas se realizará la largada oficial desde la Costanera, con corte de tránsito entre calle Caseros y el Reloj de Largada.

Gran Premio Argentino Histórico 2025

La edición 2025 reunirá más de 150 autos históricos y contemporáneos, con tripulaciones que recorrerán más de 3.000 kilómetros atravesando distintas provincias del país.

Gran Premio Argentino Histórico 2025

Se trata de un verdadero fenómeno deportivo y turístico, que convoca a aficionados, familias y equipos de todo el país, y que también tiene un fin solidario: cada edición implica donaciones de alimentos a Cáritas Argentina, beneficiando a miles de personas.

Gran Premio Argentino Histórico 2025

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú se trabaja junto a la organización para garantizar la seguridad, el ordenamiento y la promoción de este evento que pone a la ciudad en el centro de la escena automovilística y turística nacional.