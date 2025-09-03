Con gran entusiasmo y compromiso, partió desde Gualeguaychú la delegación de Jóvenes deportistas que representa a la ciudad en los Juegos Entrerrianos. La participación de ellos será en vóley indoor femenino y masculino, además de básquet 3x3 masculino.

Al respecto, el director de Deportes, Raymundo Legaria, destacó la importancia de este tipo de experiencias: “El deporte es una escuela de vida. Cada viaje y cada partido representan una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Nos llena de orgullo ver cómo nuestros chicos defienden los colores de Gualeguaychú con tanto esfuerzo, dedicación y pasión”.

Juegos Entrerrianos: Gualeguaychú se destaca con grandes triunfos en la edición 2025

En la jornada inicial, tanto el vóley como el básquet mostraron un nivel competitivo destacado, logrando superar con éxito los primeros cruces y posicionándose entre los principales animadores de la competencia. El calendario deportivo continúa con las instancias decisivas, donde los equipos de la ciudad buscarán asegurar su lugar en lo más alto del torneo.

De esta manera, Gualeguaychú consolida su presencia en la etapa provincial de los Juegos Entrerrianos, reafirmando el compromiso de la ciudad con el desarrollo del deporte juvenil.