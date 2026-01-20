En medio de un allanamiento en el marco de una causa por violencia de género y con el objetivo de dar con un arma de fuego, dieron con una insólita plantación de cannabis, con árboles de hasta 4 metros de altura. Hay dos personas involucradas: una mujer y un joven de 24 años.

El procedimiento se enmarca en una investigación judicial en curso y generó sorpresa incluso entre los investigadores, ya que el resultado del operativo no estaba vinculado directamente con el objetivo inicial de la medida. La magnitud del hallazgo terminó desplazando el eje del caso y abrió nuevas líneas de actuación.

Insólito hallazgo: descubren una plantación de cannabis de más de cuatro metros

La diligencia de la Comisaría Tercera de Gualeguaychú, cumplió una orden de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda de las calles Bolivia y J. J. Franco. La medida se vinculaba a un legajo judicial por amenazas en contexto de violencia de género, correspondiente a un hecho ocurrido el día 18 del corriente mes, y tenía como interés principal el secuestro de un revólver calibre 38.

Durante el operativo se notificó de la medida a una mujer de 47 años y se identificó como imputado a un joven de 24. En el lugar, los efectivos secuestraron 12 plantas vivas de Cannabis Sativa, que tras su medición presentaban alturas aproximadas de entre 2,70 y 4,10 metros, además de 15 plantines de la misma especie.

Finalizadas las actuaciones, todo lo secuestrado y lo actuado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las medidas correspondientes en el marco de la investigación.