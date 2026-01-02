Impacto mortal en la Ruta 136: el año comenzó con dos víctimas fatales

En horas de la mañana de este viernes, alrededor de las 09:20, se produjo un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 136, a la altura del kilómetro 31, cuando dos vehículos colisionaron frontalmente. El hecho generó conmoción y movilizó de inmediato a los servicios de emergencia.

Uno de los vehículos, con patente uruguaya, circulaba hacia Argentina y era conducido por una mujer de 48 años, de nacionalidad uruguaya, quien lamentablemente falleció en el lugar tras ser despedida del rodado a causa del impacto.

Violento choque en Ruta 136

El segundo automóvil, con destino a Uruguay, era manejado por un hombre de 40 años oriundo de Rosario, quien también perdió la vida en el accidente. En el mismo rodado viajaban su esposa, de 39 años y embarazada, y un menor de 2 años, quienes resultaron con lesiones que están siendo evaluadas. Ambos fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención médica.

Al momento del siniestro, se registraban precipitaciones en la zona, lo que podría haber contribuido a la pérdida de control. Debido al accidente, el tránsito permaneció interrumpido en ambas manos durante aproximadamente tres horas.

En el lugar trabajaron personal de Comisaría Quinta, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, Policía Científica, médico policial, COPNAF, Gendarmería Nacional y la Dirección de Prevención y Seguridad Vial.

La investigación está a cargo de la UFI de la Dra. Bartolo, supervisada por el Subjefe Departamental de Gualeguaychú.