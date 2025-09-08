Vía Gualeguaychú / compras

Herramientas para consumidores: cómo usar el Botón de Arrepentimiento y Botón de Baja

Se recuerda que los sitios web deben ofrecer mecanismos visibles y accesibles para cancelar compras y dar de baja servicios de manera rápida y segura. Conocé cuales son las herramientas digitales que refuerzan tus derechos y brindan mayor seguridad en las contrataciones online.

Cecilia Martínez
8 de septiembre de 2025,

Botón de Arrepentimiento

Se recuerda que todos los consumidores cuentan con herramientas digitales que refuerzan sus derechos y brindan mayor seguridad en las contrataciones online. Se trata del Botón de Arrepentimiento y el Botón de Baja, que deben estar disponibles en las páginas de empresas que venden productos o prestan servicios por internet.

Al respecto, la Municipalidad de Gualeguaychú, recuerda que el Botón de Arrepentimiento permite revocar compras realizadas de manera online dentro de los diez días corridos desde la entrega del producto o la firma del contrato. Este trámite no requiere registro adicional, no genera costos para el consumidor y el vendedor está obligado a responder en 24 horas con un código de identificación.

Por su parte, el Botón de Baja debe estar visible en los sitios web de empresas que brindan servicios como telefonía, internet, medicina prepaga, suscripciones, clubes, tarjetas de crédito no bancarias y donaciones periódicas. Una vez solicitada la baja, el proveedor también debe responder en 24 horas con un código de confirmación.

Estas herramientas fortalecen la transparencia, el control y la seguridad en las compras y contrataciones online, garantizando a los consumidores en general un entorno digital más confiable y accesible.

