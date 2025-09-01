Gualeguaychú sin dengue: comienza la campaña “Patio Limpio” 2025–2026

Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Gualeguaychú prioriza la salud de la población con una campaña que ha tenido excelentes resultados en la prevención del dengue. La misma inicia el próximo martes 2 de septiembre conlas primeras acciones de “Patio Limpio 2025-2026”.

Con el objetivo de prevenir la transmisión del dengue y para promover entornos más saludables, este martes se llevará a cabo la primera jornada de trabajo en el barrio La Milagrosa. Allí, los promotores de la Subsecretaría de Salud recorrerán las viviendas previamente seleccionadas en el mapa sanitario.

Gualeguaychú se une a la Lucha Contra el Dengue

Durante la visita, se brindará información preventiva, entrega de folletería, se fomentará la descacharrización y el ordenamiento de patios. Además, se aplicará larvicida en aquellos sitios que lo requieran. La actividad se suspende en caso de lluvia.

También, como parte de la planificación, el jueves 4 de septiembre, Higiene Urbana realizará la recolección de residuos que los vecinos dispongan para retirar, mientras que Inspección General intimará a los propietarios de terrenos en mal estado sanitario o con malezas.

Por otra parte, mientras desde la Dirección de Espacios Verdes se avanzará con el desmalezamiento de espacios públicos del barrio. Con estas acciones coordinadas, se busca reforzar el compromiso comunitario frente al mosquito transmisor del dengue, promoviendo la participación activa de vecinos en el cuidado de su entorno.