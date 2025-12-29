Gualeguaychú se proyecta a nivel nacional con el Carnaval como gran atractivo del verano

El Gobierno de Gualeguaychú impulsa una campaña de alcance nacional orientada a posicionar a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del litoral argentino, poniendo en valor su principal fiesta popular y una amplia agenda de actividades estivales.

La iniciativa busca fortalecer la visibilidad turística de la ciudad y mostrar una propuesta integral que va más allá del carnaval, destacando paisajes naturales, servicios, eventos y opciones recreativas para distintos públicos.

Atractivos de Gualeguaychú

La campaña tiene una fuerte presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros puntos estratégicos del país, con cartelería en accesos y avenidas principales, donde se promociona al Carnaval del País como motor de la temporada de verano. A esto se suman spots en radios nacionales bajo el lema “Gualeguaychú, un destino, todas las experiencias”.

La propuesta invita a descubrir la diversidad de atractivos que ofrece la ciudad, entre ellos sus espacios naturales y balnearios, con servicios y áreas de esparcimiento para disfrutar en familia, tanto sobre el río Gualeguaychú como sobre el río Uruguay.

Este trabajo se desarrolla de manera articulada con el sector privado. En ese marco, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos acompaña la promoción con cartelería en la Autovía 14 y en distintos puntos de la ciudad, reforzando la oferta gastronómica local y la experiencia turística integral.

Agenda turística de enero

La temporada de verano contará con una nutrida agenda de eventos para residentes y visitantes. El sábado 3 de enero, a partir de las 21, comenzará una nueva edición de la Fiesta Nacional Carnaval del País en el Corsódromo José Luis Gestro.

El espectáculo se desarrollará los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 21 y 28 de febrero, y durante el feriado XXL de Carnaval los días 14, 15 y 16 de febrero.

Durante los primeros días de enero también está prevista la inauguración de la primera cancha de pádel beach, que se emplazará en la zona de la playa, sumando una nueva propuesta deportiva y recreativa al aire libre.

Además, los días 8 y 9 de enero, desde las 20, en la zona portuaria se realizará el evento “A la gorra, junto al río”, con bandas en vivo, food trucks y feria de artesanías, con entrada libre y gratuita.

Corso popular Matecito de Gualeguaychú

En la segunda quincena de enero comenzarán los tradicionales Corsos Populares Matecito, que este año contarán con 16 agrupaciones entre murgas y conjuntos carnavalescos. La propuesta iniciará el 16 de enero y se desarrollará todos los viernes de enero y los días 6 y 13 de febrero.

Desde el Gobierno local se destaca el trabajo sostenido de promoción turística y la articulación entre el Estado y el sector privado como ejes clave para fortalecer el desarrollo económico local, generar empleo y consolidar a la ciudad como un destino con propuestas para todos los gustos durante el verano 2026.