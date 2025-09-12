Gualeguaychú se prepara para el 2° Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas

Organizado por la Unión Federal de Familiares de Héroes Caídos en Malvinas y el Área de Malvinas, el 2° Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas reunirá a mujeres de todo el país vinculadas directas o indirectamente con la gesta de 1982 y con la causa Malvinas.

Esposas, madres, hijas, enfermeras, comunicadoras y referentes sociales compartirán sus experiencias y testimonios, generando un espacio de reconocimiento, memoria y aprendizaje colectivo. El segundo encuentro se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre.

Durante dos días, las participantes podrán asistir a conferencias, charlas y presentaciones que abarcan distintos ejes, como veteranas de guerra, familiares de caídos, educación, antropología y literatura, destacando el aporte de las mujeres en la preservación de la memoria de Malvinas y en la promoción de la soberanía nacional.

El final de la guerra de las Malvinas llegaría el 14 de junio del '82.

Con estos encuentros, se busca fortalecer la memoria colectiva desde una perspectiva federal, visibilizando historias, aportes y experiencias que muchas veces han sido invisibilizadas, y generando un espacio para el intercambio entre quienes forman parte de la causa. La entrada es libre y gratuita.

Cronograma estimativo:

Viernes 26 de septiembre

9 h | Acto apertura

10 h | Presentación del Área de Malvinas y la Unión Federal de Caídos | Nora Dimotta y Alejandra González

10:30 h | Veteranas de guerra | Silvia Barrera y Liliana Colino

11 h | Coordinadoras área de veteranos de ANSES | Sandra Sosa y Daysi Rendo Gadea

11:30 h | Familiares de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) de Entre Ríos

12 h | Familiares de caídos

12:30 h | Agencia de turismo | Cacciamani María Belén – Heredia Lorena

13 h | Receso

14:30 h | Deportista | Daniela Brava

14:45 h | Antropología | Urquizu Virginia

15:15 h | Educación | Serial Yesica – Mirta Amati – Banegas Villarruel Ana Laura

16:30 h | Presentación de libros | Alicia Panero – Maccari Jazmín – Miriam Sarkys – Monzón Mercedes

17:30 h | Puesta en común y cierre

Sábado 27 de septiembre

9:30 h | Muestra de libros de Malvinas | Sonia Almada

10 h | Testimonio de familiares de caídos

10:30 h | Testimonio de familiares de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM)

11 h | Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) del Ministerio de Defensa | Maidana Ana María – Bassano Bárbara

11:30 h | Educación | Rueda Liliana – Monzón Mercedes12 h | Cierre del encuentro con entrega de recordatorio.