Gualeguaychú se prepara para el 2° Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas

Organizado por la Unión Federal de Familiares de Héroes Caídos en Malvinas y el Área de Malvinas, el 2° Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas reunirá a mujeres de todo el país vinculadas directas o indirectamente con la gesta de 1982 y con la causa Malvinas.
Esposas, madres, hijas, enfermeras, comunicadoras y referentes sociales compartirán sus experiencias y testimonios, generando un espacio de reconocimiento, memoria y aprendizaje colectivo. El segundo encuentro se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre.
Durante dos días, las participantes podrán asistir a conferencias, charlas y presentaciones que abarcan distintos ejes, como veteranas de guerra, familiares de caídos, educación, antropología y literatura, destacando el aporte de las mujeres en la preservación de la memoria de Malvinas y en la promoción de la soberanía nacional.
Con estos encuentros, se busca fortalecer la memoria colectiva desde una perspectiva federal, visibilizando historias, aportes y experiencias que muchas veces han sido invisibilizadas, y generando un espacio para el intercambio entre quienes forman parte de la causa. La entrada es libre y gratuita.
Cronograma estimativo:
Viernes 26 de septiembre
9 h | Acto apertura
10 h | Presentación del Área de Malvinas y la Unión Federal de Caídos | Nora Dimotta y Alejandra González
10:30 h | Veteranas de guerra | Silvia Barrera y Liliana Colino
11 h | Coordinadoras área de veteranos de ANSES | Sandra Sosa y Daysi Rendo Gadea
11:30 h | Familiares de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) de Entre Ríos
12 h | Familiares de caídos
12:30 h | Agencia de turismo | Cacciamani María Belén – Heredia Lorena
13 h | Receso
14:30 h | Deportista | Daniela Brava
14:45 h | Antropología | Urquizu Virginia
15:15 h | Educación | Serial Yesica – Mirta Amati – Banegas Villarruel Ana Laura
16:30 h | Presentación de libros | Alicia Panero – Maccari Jazmín – Miriam Sarkys – Monzón Mercedes
17:30 h | Puesta en común y cierre
Sábado 27 de septiembre
9:30 h | Muestra de libros de Malvinas | Sonia Almada
10 h | Testimonio de familiares de caídos
10:30 h | Testimonio de familiares de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM)
11 h | Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) del Ministerio de Defensa | Maidana Ana María – Bassano Bárbara
11:30 h | Educación | Rueda Liliana – Monzón Mercedes12 h | Cierre del encuentro con entrega de recordatorio.